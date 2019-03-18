Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
64.95
$
64.58
74.05
73.28
Прогноз
25.03 – 01.04
$
65.33
73.90
Индексы и котировки Brent
67.51
–0.12 Золото
1305.00
–0.02 РТС
1216.16
–0.07
Динамика валют
EUR / USD
18.03
1.1346
+0.0004
04.03
1.1342
14.03
04.03
20.02

Курс доллара: рубль растёт к доллару в начале торгов 

RT на русском + ещё 11 8 часов назад
Фото: Reuters
На открытии торгов 18 марта рубль незначительно растёт к доллару и снижается к евро. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.
Курс доллара снизился на 5 копеек — до 64,77 рубля.
Курс евро вырос на 9 копеек и составил 73,48 рубля.
RT на русском: последние новости
Курс евро упал ниже 73 рублей Рубль растёт к доллару В Бельгии продали голубя за рекордные €1,252 млн
Рынки , Московская биржа , Евро , Доллар
Читайте также
Видео
«Заберем у России газ»
Экономика Статьи
США решили «насолить» России и Венесуэле
Компании
«Мой ответ не порадует производителей»: Путин о санкциях
Экономика
«Северный поток-2» рассорил Трампа и Меркель
Экономика Статьи
Россиянам за 45 лет дали совет по увеличению доходов
Личный счет
Золотова, Сечина и еще 122 россиянина наказали за Крым
Экономика
Санкции США против России заденут весь мир
Экономика
Эксперты заявили о «войне с наличными» в России
Личный счет
Доллар пробил курсовое дно
Рынки
Европа взбесилась из-за Крыма и пригрозила России
Экономика Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение