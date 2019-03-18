Ещё
Далее:
Читайте также:
Найти
Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
Прогноз курса валют
Выгодный курс обмена
Кросс-курс
Ещё
Все новости
Финансы
Женский
Кино
Спорт
Авто
Здоровье
Путешествия
Субботний
Игры
Курсы валют
ЦБ
19.03
$
64.6694
–0.7507
€
73.3610
–0.7076
ММВБ
18.03 16:00
$
64.4025
+0.1500
€
72.9950
–0.0050
Forex
18.03 18:00
$
64.3974
+0.0666
€
73.0311
+0.0550
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
64.95
$
64.58
€
74.05
€
73.28
Прогноз
25.03 – 01.04
$
65.33
€
73.90
Индексы и котировки
Brent
67.51
–0.12
Золото
1305.00
–0.02
РТС
1216.16
–0.07
Динамика валют
EUR / USD
18.03
1.1346
+0.0004
04.03
1.1342
14.03
04.03
20.02
Курс доллара: рубль растёт к доллару в начале торгов
RT на русском
+
ещё 11
8 часов назад
Фото:
Reuters
Комментарии
На открытии торгов 18 марта рубль незначительно растёт к доллару и снижается к евро. Об этом свидетельствуют данные
Московской биржи
.
Курс доллара снизился на 5 копеек — до 64,77 рубля.
Курс евро вырос на 9 копеек и составил 73,48 рубля.
Читать ещё •••
RT на русском: последние новости
Курс евро упал ниже 73 рублей
Рубль растёт к доллару
В Бельгии продали голубя за рекордные €1,252 млн
Рынки
,
Московская биржа
,
Евро
,
Доллар
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Мой ответ не порадует производителей»: Путин о санкциях
60
Курс евро «рухнул» до психологической отметки
46
Экономике России предсказали скорый спад
5
Путин запустил новые ТЭС в Крыму
4
Оман покинет комитет ОПЕК+
Видео
«Заберем у России газ»
Экономика
Статьи
США решили «насолить» России и Венесуэле
Компании
«Мой ответ не порадует производителей»: Путин о санкциях
Экономика
«Северный поток-2» рассорил Трампа и Меркель
Экономика
Статьи
Россиянам за 45 лет дали совет по увеличению доходов
Личный счет
Золотова, Сечина и еще 122 россиянина наказали за Крым
Экономика
Санкции США против России заденут весь мир
Экономика
Эксперты заявили о «войне с наличными» в России
Личный счет
Доллар пробил курсовое дно
Рынки
Европа взбесилась из-за Крыма и пригрозила России
Экономика
Статьи
Больше видео
18+
Все новости
В мире
Новости Москвы
Политика
Армия
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Статьи
Видео
Фото
Тесты
Ещё
Свернуть
Финансы
Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
Прогноз курса валют
Выгодный курс обмена
Кросс-курс
Ещё
Свернуть
Женский
Мода
Красота
Любовь
Звёзды
Еда
Здоровье
Психология
Дом и сад
Дети
Фото
Видео
Ещё
Свернуть
Кино
Фильмы
ТВ
Сериалы
Актеры
Видео
Фото
Тесты
Ещё
Свернуть
Спорт
Футбол
Хоккей
Баскетбол
Биатлон
Автоспорт
Фигурное катание
Теннис
MMA
Бокс
Шахматы
Легкая атлетика
Летние виды спорта
Зимние виды спорта
Ещё
Свернуть
Авто
Автоновости
ДТП
Тест-драйвы
Бортжурнал
ПДД
Экзамен
Ещё
Свернуть
Субботний
Истории
Люди
Вещи
Безумный мир
Места
Ещё
Свернуть
Класс
Ответы
Темы
Доктор
Новости
Болезни и лекарства
Наука
ЗОЖ
Народная медицина
Видео
Статьи
Ещё
Свернуть
Путешествия
Новости
Путеводители
Гороскопы
Сонник
Имена
Гадания
Лунный гороскоп
Китайский гороскоп
Приметы
Ещё
Свернуть
Игры
Игровые новости и видео
Магазин игр
Киберспорт
©
Рамблер
, 2019
Мобильная версия
Реклама
Помощь
Вакансии
Пользовательское соглашение