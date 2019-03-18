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Бумаги компаний РФ дорожают в Лондоне 

Прайм 6 часов назад
Фото: Reuters
Бумаги российских компаний в понедельник демонстрируют уверенную положительную динамику на Лондонской фондовой бирже (LSE), свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 11.36 мск стоимость глобальных депозитарных расписок (GDR) "Роснефти" росла на 1,32% — до 6,13 доллара, "Лукойла" — на 1,74%, до 86,99 доллара, "Новатэка" — на 1,17%, до 172,9 доллара. Бумаги "Газпрома" дорожали на 1,69% — до 4,65 доллара, "Газпром нефти" — на 3,05%, до 24,48 доллара.
Цена бумаг ВТБ росла на 1,13% — до 1,21 доллара, Сбербанка — на 1,57%, до 12,8 доллара. Расписки TCS Group Holding Plc, в которую входит "Тинькофф банк", дорожали на 1,39%, до 18,94 доллара.
Расписки "Норникеля" росли в стоимости на 1,1% — до 22,09 доллара, "Северстали" — на 1,38%, до 15,81 доллара, НЛМК — на 1,23%, до 25,88 доллара.
Стоимость бумаг "Магнита" росла на 1,57% — до 14,57 доллара, "Ленты" — на 1,12%, до 3,01 доллара. Расписки АФК "Система" дорожали на 2,86% — до 2,98 доллара.
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Рынки , АФК Система , Газпром , Банк ВТБ , "Магнит" , Тинькофф банк , Сбербанк России , Газпромнефть , Северсталь , Лукойл , Новатэк , Роснефть , Новолипецкий металлургический комбинат , Норникель
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