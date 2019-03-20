Евросоюз защищает свои рынки от Китая и России

Европейские страны не хотят делать поблажек китайским предпринимателям. Члены ЕС обсуждают плюсы и минусы законопроекта, авторы которого предлагают ограничить доступ китайцев к рынкам ЕС. Дискуссии проходят на фоне начинающегося 21 марта визита председателя КНР Си Цзиньпина в Италию, Монако и Францию. Некоторые в Риме ожидают китайского лидера едва ли не с распростёртыми объятьями: Пекин хочет подключить европейскую столицу к своему проекту «Один пояс — один путь».

Турне Си закончится только 26 марта. Его поездку китайские государственные СМИ связывают с усиливающимся давлением американского руководства на европейских партнеров. Вашингтон хочет добиться полного сдерживания своего геополитического соперника и открыто говорит об этом своим союзникам. Пекин, в свою очередь, нацелен на то, чтобы укрепить свое экономическое влияние в ЕС, потому что тарифные войны с США значительно истощают его возможности. Как ожидается, в Риме, который станет первым пунктом назначения председателя КНР, стороны подпишут ряд соглашений, в том числе те, которые «подключат» Италию к китайскому проекту «Один пояс — один путь». Это первый раз за десять лет, когда китайский лидер отправляется в Италию. Последний раз подобная поездка состоялась в 2009 году, когда «у руля» находился Ху Цзиньтао . Что же касается вояжа Си в европейские страны, то это свидетельство того, что Пекин придаёт большое значение своим отношениям с ЕС, подчеркнул, выступая в Брюсселе, министр иностранных дел Китая Ван И.

В итальянском правительстве нет единой точки зрения на то, как выстраивать отношения с КНР. Включение Италии в проект «Один пояс — один путь» вызывает одобрение у премьер-министра Джузеппе Конте и у его заместителя — Луиджи Ди Майо. Однако вице-премьер Маттео Сальвинии предостерегает от поспешных решений на этот счёт: его тревожит угроза для национальной безопасности, которая может исходить от китайских инвесторов. С точки зрения Сальвини, укрепление инвестиционных и торговых отношений с КНР может привести к тому, что Поднебесная подчинит себе экономику и политику Италии. Вице-премьер, в частности, указывает на опасность включения китайской корпорации Huawei в разработку телекоммуникационной сети 5G в стране. В случае если пакет всех документов будет подписан, Италия может стать первой экономикой «большой семёрки», которая присоединится к китайскому «Поясу». Это даст возможность КНР получить серьёзное покровительство в ЕС, а Италии — закрыть ряд внешних долговых обязательств финансовыми вливаниями с Востока.

Это тот редкий момент, когда руководство ведущих стран ЕС разделяет позицию Сальвинии. Накануне канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что Германия выступает за открытость в сфере торговли, но также не хочет ставить под удар и свои интересы. Многие промышленно развитые страны Евросоюза всё чаще демонстрируют разочарование тем, что их ведущие предприятия нередко оказывались за бортом китайских проектов — например, таких как высокоскоростная железнодорожная сеть КНР протяженностью 10 тыс. км или строительство олимпийских объектов, в то время как ЕС открывает китайским бизнес-игрокам доступ к своим тендерам без всяких помех. Принципы взаимности во внешней торговле заложены в новом законопроекте, который будет обсуждаться на саммите Евросоюза, намеченном на 21 марта в Брюсселе. Чиновники из Парижа, Берлина и Мадрида уже подтвердили изданию Politico, что руководство их стран продолжает работу над этой законодательной инициативой, которая может ограничить участие китайских бизнесменов в европейских проектах. Позиция некоторых членов ЕС пока остаётся неясна.

Европейская комиссия уже дважды пыталась продвигать идею с формальным закреплением стратегии взаимности, однако потерпела неудачу из-за противодействия со стороны северных членов европейского объединения, в частности, Великобритании и Швеции. В Лондоне и Стокгольме говорили, что не будут стрелять себе в ногу, отказывая другим странам в доступе к своим рынкам. Подобный отказ грозит поднять цены для потребителей, утверждают представители бизнес-сообщества. Однако на этот раз в Брюсселе уверены, что звёзды сошлись удачно. Процесс выхода Великобритании из ЕС фактически исключает королевство из общеевропейских дебатов, в том числе по поводу того, с кем вести торговлю, а с кем нет. Швеция теряет своего сторонника в этом споре. Принцип взаимности прежде всего продвигается Францией.

Впрочем, как предполагается, соответствующий законопроект может затронуть не только КНР, но и другие страны, в которых действуют протекционистские правила. Это относится к России, Турции, Индии, Индонезии, Японии и Южной Корее, говорят наблюдатели. Вероятно, уже скоро правила бизнес-игры в ЕС могут кардинально измениться.