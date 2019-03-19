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Фондовые торги в РФ открылись ростом 

Банки.ру 37 минут назад
Фото: РИА Новости
Российские фондовые индексы начали торговую сессию вторника в плюсе, свидетельствуют данные Московской биржи.
На 10:05 мск индекс Мосбиржи повысился на 0,21% по отношению к уровню закрытия предыдущей торговой сессии и составил 2 488,95 пункта. Индекс РТС вырос на 0,32% — до отметки 1 217,2.
«Вчера российский рынок акций вырос на 0,28%, но рост мог бы быть и большим, если бы мощное укрепление рубля не мешало расти акциям экспортеров. После нашего закрытия американские индексы еще немного подросли, слабо прибавляют фьючерсы на них и сейчас. В такой ситуации ждем открытия российского рынка акций ростом в районе 0,2—0,3%. Однако совсем близко у рублевого индикатора рынка замаячила верхняя граница бокового канала 2450—2500 пунктов, пробить которую без дополнительных поводов будет очень сложно. Впрочем, такое же мнение было и в отношении рубля: мало кто предполагал, что российская валюта одним махом преодолеет отметку 65 рублей за доллар», — прокомментировал аналитик «Алор Брокер» Алексей Антонов.
Банки.ру: последние новости
Официальный курс доллара снизился на 75 копеек, евро — на 71 Рубль завершил основную валютную сессию укреплением к доллару на 34 копейки, к евро — на 29 ​Официальный курс доллара снизился на 31 копейку, евро — на 22
Комментарии
Рынки , Алексей Антонов , Московская биржа
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