Фондовые торги в РФ открылись ростом

Российские фондовые индексы начали торговую сессию вторника в плюсе, свидетельствуют данные Московской биржи

На 10:05 мск индекс Мосбиржи повысился на 0,21% по отношению к уровню закрытия предыдущей торговой сессии и составил 2 488,95 пункта. Индекс РТС вырос на 0,32% — до отметки 1 217,2.