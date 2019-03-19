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Биржи АТР закрылись преимущественно в слабом минусе в ожидании заседания ФРС США 

Прайм 5 часов назад
Фото: globallookpress.com
Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) завершили торги преимущественно в небольшом минусе в ожидании начала двухдневного заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США, свидетельствуют данные торгов.
По итогам торгов индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite опустился на 0,18%, до 3090,98 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite вырос на 0,18%, до 1688,76 пункта. Гонконгский индекс Hang Seng Index поднялся на 0,19%, до 29466,28 пункта, южнокорейский KOSPI — сократился на 0,09%, до 2177,62 пункта. Японский Nikkei 225 потерял 0,08%, до 21566,85 пункта. Австралийский S&P/ASX 200 опустился на 0,09%, до 6184,8 пункта.
Участники торгов предпочли сохранять осторожность перед началом заседания ФРС, которое пройдет 19-20 марта. Аналитики полагают, что американский регулятор сохранит базовую ставку на уровне 2,25-2,5%. При этом больше трейдеров интересует прогноз динамики ставки ФРС — рынки хотят понять, сделает ли регулятор паузу в ужесточении монетарной политики в текущем году в свете замедления роста мировой экономики.
"Ключевое внимание приковано к тому, когда ФРС уберет слово "терпеливый" из своего заявления, поскольку это будет сигналом к повышению ставки", — полагает главный стратег Daiwa Securities Тору Ямамото (Toru Yamamoto), мнение которого приводит агентство Рейтер.
Согласно протоколу последнего, январского, заседания, члены регулятора согласились, что "терпеливый" подход к определению денежно-кредитной политики страны оптимален в свете глобальной неопределенности и высоких рисков. Тогда регулятор оставил ставку без изменений.
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Рынки , ФРС , Reuters
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