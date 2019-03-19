Биржи Европы растут после внутренней статистики

Основные фондовые индексы Европы преимущественно растут во вторник на фоне статданных из Великобритании и Германии, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 13.09 мск британский индекс FTSE 100 рос на 0,31%, до 7322 пункта, французский CAC 40 — на 0,32%, до 5429,91 пункта, немецкий DAX — на 0,58%, до 11725,2 пункта.

Участники торгов отыгрывают данные внутренней статистики, которая оказалась лучше прогнозов. Так, по данным Бюро национальной статистики (ONS) Великобритании, безработица в стране в ноябре-январе снизилась до 3,9% с уровня октября-декабря в 4%, хотя аналитики ожидали сохранения показателя на прежнем уровне.

Приятным сюрпризом для рынков стали данные Центра исследований экономики Европы (Zentrum fuer Europaische Wirtschaftsforschung, ZEW), согласно которым индекс доверия инвесторов к экономике Германии в марте вырос до отметки минус 3,6 пункта с минус 13,4 пункта в феврале. Аналитики ждали его значения на уровне минус 11 пунктов. При этом рост показателя произошел пятый месяц подряд.

В то же время инвесторы продолжают следить за ситуацией вокруг Brexit. В понедельник замминистра по Brexit Квази Квартенг заявил, что Великобритания рассчитывает на то, что Евросоюз примет решение о переносе даты Brexit на более поздний срок на встрече Европейского совета на этой неделе. На прошлой неделе парламент выступил против выхода Британии из ЕС без соглашения и за перенос срока Brexit c 29 марта на более позднюю дату.