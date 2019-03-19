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Биржи Европы растут после внутренней статистики 

Прайм 3 часа назад
Фото: globallookpress.com
Основные фондовые индексы Европы преимущественно растут во вторник на фоне статданных из Великобритании и Германии, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 13.09 мск британский индекс FTSE 100 рос на 0,31%, до 7322 пункта, французский CAC 40 — на 0,32%, до 5429,91 пункта, немецкий DAX — на 0,58%, до 11725,2 пункта.
Участники торгов отыгрывают данные внутренней статистики, которая оказалась лучше прогнозов. Так, по данным Бюро национальной статистики (ONS) Великобритании, безработица в стране в ноябре-январе снизилась до 3,9% с уровня октября-декабря в 4%, хотя аналитики ожидали сохранения показателя на прежнем уровне.
Приятным сюрпризом для рынков стали данные Центра исследований экономики Европы (Zentrum fuer Europaische Wirtschaftsforschung, ZEW), согласно которым индекс доверия инвесторов к экономике Германии в марте вырос до отметки минус 3,6 пункта с минус 13,4 пункта в феврале. Аналитики ждали его значения на уровне минус 11 пунктов. При этом рост показателя произошел пятый месяц подряд.
В то же время инвесторы продолжают следить за ситуацией вокруг Brexit. В понедельник замминистра по Brexit Квази Квартенг заявил, что Великобритания рассчитывает на то, что Евросоюз примет решение о переносе даты Brexit на более поздний срок на встрече Европейского совета на этой неделе. На прошлой неделе парламент выступил против выхода Британии из ЕС без соглашения и за перенос срока Brexit c 29 марта на более позднюю дату.
При этом трейдеры предпочитают сохранять осторожность перед началом двухдневного заседания ФРС США 19-20 марта. Рынки ждут прогноза динамики ставки ФРС и основных экономических показателей для того, чтобы оценить перспективы ужесточения монетарной политики в стране.
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Рынки , ФРС , ЕС , Европейский совет
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