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Китай может отказаться от закупки Boeing 737 Max 

Российская Газета + ещё 7 8 часов назад
Фото: Российская Газета
Причина такого шага — сомнение китайской стороны в безопасности Boeing 737 Max после катастроф лайнера Boeing 737 Max 8 в Индонезии и Эфиопии.
Между тем закупка американских самолетов — один из самых важных пунктов в списке товаров, которые КНР обязуется закупать у США, и отказ от них может повлечь новые сложности и в без того крайне непростых отношениях двух стран в условиях «торговой войны». Ранее китайские авиаперевозчики планировали закупить 20 процентов всех выпускаемых 737 Max. Всего же КНР планирует до 2037 года приобрести 7 690 новых самолетов для гражданской авиации на сумму 1,2 триллиона долларов.
Отказ Пекина нанесет очередной удар и непосредственно по компании Boeing, которая находится в кризисе после отказа всех стран, включая США, допускать в свое небо лайнеры 737 Max. Рыночная стоимость акций Boeing снизилась на 28 миллиардов долларов после трагедии в Эфиопии 10 марта. Кроме того, произошедшее позволило усилиться позициям на рынке главного конкурента Boeing — европейского авиапроизводителя Airbus с его новым лайнером А320neo.
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Рынки , Компании , Boeing
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