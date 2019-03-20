Китай может отказаться от закупки Boeing 737 Max

Причина такого шага — сомнение китайской стороны в безопасности Boeing 737 Max после катастроф лайнера Boeing 737 Max 8 в Индонезии и Эфиопии.

Между тем закупка американских самолетов — один из самых важных пунктов в списке товаров, которые КНР обязуется закупать у США, и отказ от них может повлечь новые сложности и в без того крайне непростых отношениях двух стран в условиях «торговой войны». Ранее китайские авиаперевозчики планировали закупить 20 процентов всех выпускаемых 737 Max. Всего же КНР планирует до 2037 года приобрести 7 690 новых самолетов для гражданской авиации на сумму 1,2 триллиона долларов.

Отказ Пекина нанесет очередной удар и непосредственно по компании Boeing, которая находится в кризисе после отказа всех стран, включая США, допускать в свое небо лайнеры 737 Max. Рыночная стоимость акций Boeing снизилась на 28 миллиардов долларов после трагедии в Эфиопии 10 марта. Кроме того, произошедшее позволило усилиться позициям на рынке главного конкурента Boeing — европейского авиапроизводителя Airbus с его новым лайнером А320neo.