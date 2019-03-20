Фондовые торги в РФ открылись снижением

Российские фондовые индексы начали торговую сессию среды в минусе, свидетельствуют данные Московской биржи

На 10:00 мск индекс Мосбиржи опустился на 0,02% по отношению к уровню закрытия предыдущей торговой сессии и составил 2 492,81 пункта. Индекс РТС снизился на 0,01% — до отметки 1 219,68.