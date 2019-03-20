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Фондовые торги в РФ открылись снижением 

Банки.ру 8 часов назад
Фото: РИА Новости
Российские фондовые индексы начали торговую сессию среды в минусе, свидетельствуют данные Московской биржи.
На 10:00 мск индекс Мосбиржи опустился на 0,02% по отношению к уровню закрытия предыдущей торговой сессии и составил 2 492,81 пункта. Индекс РТС снизился на 0,01% — до отметки 1 219,68.
«Снижение большинства азиатских индексов задает негативный внешний фон перед открытием российского рынка акций. Вероятный дневной коридор по индексу Мосбиржи находится в пределах значений 2 470—2 520 пунктов, по индексу РТС — 1 210—1 230 пунктов», — комментирует старший аналитик информационно-аналитического центра «Альпари» Вадим Иосуб.
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