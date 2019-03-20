Ещё
Далее:
Читайте также:
Найти
Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
Прогноз курса валют
Выгодный курс обмена
Кросс-курс
Ещё
Все новости
Финансы
Женский
Кино
Спорт
Авто
Здоровье
Путешествия
Субботний
Игры
Курсы валют
ЦБ
21.03
$
64.2803
–0.0364
€
72.9389
–0.0606
ММВБ
20.03 17:00
$
64.3150
–0.0350
€
73.0525
–0.0425
Forex
20.03 17:00
$
64.2969
–0.0533
€
73.0501
–0.0413
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
64.32
$
64.60
€
73.07
€
73.30
Прогноз
25.03 – 01.04
$
65.00
€
73.60
Индексы и котировки
Brent
67.85
+0.24
Золото
1305.63
–0.05
РТС
1222.90
+0.09
Динамика валют
EUR / USD
20.03
1.1357
+0.0049
05.03
1.1308
17.03
06.03
22.02
Курс доллара: рубль растёт к доллару и евро
RT на русском
7 часов назад
Фото:
РИА Новости
Комментарии
На открытии торгов рубль незначительно растёт к доллару и евро. Об этом свидетельствуют данные
Московской биржи
.
Курс доллара упал на 10 копеек — до 64,30 рубля.
Курс евро снизился на 16 копеек и составил 72,94 рубля.
Читать ещё •••
RT на русском: последние новости
Курс евро упал ниже 73 рублей
Рубль снижается к доллару и евро
Цены на нефть снижаются
Рынки
,
Московская биржа
,
Евро
,
Доллар
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россия объявила об отказе от транзита газа через Украину
211
«Вы способны на большее»: Кремниевую долину вызывают в Сенати
Топилин рассказал о борьбе с бедностью
10
Вечная тоска: названы самые одинокие россияне
По воле Трампа: рубль укрепляется перед падением
2
Видео
«Северный поток-2» пригрозили остановить
Экономика
Статьи
Россия объявила об отказе от транзита газа через Украину
Экономика
Сделан пессимистический прогноз после ухода Назарбаева
Экономика
В Казахстане началась паника
Личный счет
Экономика
Морская и наземная части «Турецкого потока» сомкнулись
Экономика
Путин сделал чиновникам предупреждение о тратах
Экономика
Вы первые: когда Россия отменит контрсанкции
Экономика
Статьи
Сколько Россия заплатила за Крым
Экономика
Статьи
«Заберем у России газ»
Экономика
Статьи
США решили «насолить» России и Венесуэле
Компании
Больше видео
18+
Все новости
В мире
Новости Москвы
Политика
Армия
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Статьи
Видео
Фото
Тесты
Ещё
Свернуть
Финансы
Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
Прогноз курса валют
Выгодный курс обмена
Кросс-курс
Ещё
Свернуть
Женский
Мода
Красота
Любовь
Звёзды
Еда
Здоровье
Психология
Дом и сад
Дети
Фото
Видео
Ещё
Свернуть
Кино
Фильмы
ТВ
Сериалы
Актеры
Видео
Фото
Тесты
Ещё
Свернуть
Спорт
Футбол
Хоккей
Баскетбол
Биатлон
Автоспорт
Фигурное катание
Теннис
MMA
Бокс
Шахматы
Легкая атлетика
Летние виды спорта
Зимние виды спорта
Ещё
Свернуть
Авто
Автоновости
ДТП
Тест-драйвы
Бортжурнал
ПДД
Экзамен
Ещё
Свернуть
Субботний
Истории
Люди
Вещи
Безумный мир
Места
Ещё
Свернуть
Класс
Ответы
Темы
Доктор
Новости
Болезни и лекарства
Наука
ЗОЖ
Народная медицина
Видео
Статьи
Ещё
Свернуть
Путешествия
Новости
Путеводители
Гороскопы
Сонник
Имена
Гадания
Лунный гороскоп
Китайский гороскоп
Приметы
Ещё
Свернуть
Игры
Игровые новости и видео
Магазин игр
Киберспорт
©
Рамблер
, 2019
Мобильная версия
Реклама
Помощь
Вакансии
Пользовательское соглашение