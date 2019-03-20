ЦБ разработал кодекс этики финансистов

Банк России опубликовал для обсуждения проект кодекса добросовестного поведения на финансовом рынке. Кодекс касается всех финансовых организаций, но в то же время не является нормативным актом и будет носить рекомендательный характер, говорится в сообщении регулятора.

Проект кодекса добросовестного поведения декларирует семь основных принципов деятельности финансистов: честность, справедливость, транспарентность, защита, профессионализм, ответственность и целостность.

В частности, ЦБ предлагает закрепить в кодексе правила о недопущении введения в заблуждение, а также ложных, необоснованных предложений и заверений; предотвращение и раскрытие конфликтов интересов; обеспечение защиты клиентских активов; использование ясных, точных и понятных формулировок во взаимоотношении с другими финансовыми организациями, потребителями и регулятором; управление ожиданиями клиентов с учетом их финансовых возможностей, повышение финансовой грамотности и др.

Кроме того, ЦБ предлагает финансистам избегать "действий, ухудшающих репутацию финансового рынка в целом и отдельных финансовых организаций, препятствовать совершению таких действий другими финансовыми организациями" и своевременно информировать об этом регулятора. Кроме того, кодекс предполагает "недопущение дискриминации других финансовых организаций в любой форме".

Кодекс может внедряться за счет как включения его принципов в стандарты саморегулируемых организаций, так и разработки на их основе кодексов отдельных рынков.

"В дальнейшем кодекс может использоваться как инструмент "мягкого права" для этичного разрешения проблем недобросовестного поведения легальных участников финансового рынка", — говорится в сообщении ЦБ.

Замечания к проекту кодекса ЦБ принимает до 3 апреля, планируется, что дискуссия продлится в течение I полугодия 2019 года.

"По итогам дискуссии Банк России может принять решение о конкретных мерах, направленных на стимулирование приведения внутрикорпоративной культуры участников рынка в соответствие с принципами кодекса добросовестного поведения", — заключил регулятор.

Письмо аналитика Гаврилова

О планах по введению этического кодекса в ЦБ заявляли после письма аналитика УК "Альфа-Капитал" Сергея Гаврилова о проблемах российских банков, направленного отдельным клиентам УК в августе 2017 года.

В письме говорилось, что ситуация вокруг "ФК Открытия", Бинбанка Промсвязьбанка и МКБ "может быть окончательно решена уже этой осенью, а не после выборов президента РФ в 2018 году, как думают многие". Согласно письму, под риском, в первую очередь, находятся выпуски субординированных облигаций банков, которые в случае санации могут быть полностью списаны. Сотрудник "Альфа-Капитала" также рекомендовал клиентам этих банков перевести активы к более надежным участникам банковской системы РФ.

После этого представители "Альфа-Капитала" и Альфа-банка заявили, что в письме отражено частное мнение сотрудника, и намерены продолжить работу с вышеперечисленными банками.

ЦБ позднее назвал это письмо примером недобросовестной практики, отметив, что там категорично изложено негативное мнение о текущем состоянии банков — эмитентов, обоснованное владением некоей публичной и непубличной информацией. При этом ЦБ установил, что информация о закрытии УК "Альфа-Капитал" лимитов на облигации указанных банков не соответствовала действительности, а непубличной, в том числе инсайдерской информацией, УК не располагала. В ЦБ заявляли о необходимости исключить предоставление финансовыми организациями своим клиентам информационных продуктов такого качества.