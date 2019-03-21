Курс доллара: США помогли рублю укрепиться

Курс доллара на Московской бирже опустился ниже 64 рублей на фоне решения Федеральной резервной системы (ФРС) не поднимать базовую процентную ставку до 2020 года. Вечером 20 марта курс доллара на Московской бирже опускался до 63,65 рубля — это минимум с 8 августа прошлого года. По состоянию на 10:15 мск в четверг стоимость американской валюты составляла 63,67 рубля.

Согласно решению ФРС, ключевая ставка останется на уровне 2,25–2,5 процента, установленном в декабре. В заявлении регулятора отмечается, что комитет по открытому рынку «будет терпеливым» в свете медленного экономического роста и умеренной инфляции.

В среду регулятор также понизил декабрьский прогноз роста ВВП США — в 2019 году он ожидается на уровне 2,1, а не 2,3 процента, в 2020-м — на уровне 1,9, а не 2 процента. Прогноз по росту ВВП на 2021 год оставлен без изменений на уровне 1,8 процента.

Федеральная резервная система выполняет функции американского центрального банка. В 2018 году ФРС трижды повышала базовую процентную ставку — каждый раз на 0,25 процентных пункта. В конце прошлого года предполагалось, что в 2019-м ставка будет повышена два раза, а в 2020-м — один раз. Повышение базовой процентной ставки обычно влечет за собой удорожание доллара по отношению к другим валютам.