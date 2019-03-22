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Индекс Dow Jones снизился на 1,18% 

ТАСС + ещё 4 5 часов назад
Фото: РИА Новости
Промышленный индекс Dow Jones снизился в пятницу на 305,64 пункта (1,18%), до отметки 25655,87 пункта, во время торговой сессии. Об этом свидетельствуют данные, размещаемые на сайте биржи.
Как сообщил журналистам газеты The Wall Street Journal управляющий директор финансовой компании TJM Investments Тим Андерсон, основной причиной ослабления индекса стала обеспокоенность инвесторов по поводу "состояния мировой экономики". По его мнению, "имеются сдерживающие факторы" для роста, а особые опасения вызывает ситуация в Европе и Китае.
Индекс S&P 500, который включает акции 500 самых крупных компаний США, также сократился на 36,77 пункта (1,29%), до отметки 2818,11 пункта. Индекс электронной биржи NASDAQ потерял 133,90 пункта (1,71%) и оказался на уровне 7705,06 пункта.
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