Эксперт назвал рубль крайне недооцененной валютой

— Фундаментально рубль сейчас по-прежнему выглядит крайне недооцененным. Даже на фоне сильного оттока капитала в первые два месяца года валютная позиция все равно остается положительной — платежный баланс вырос на 8,3 процента, до 22,3 миллиарда долларов.

С бюджетом ситуация тоже остается весьма стабильной: впервые за долгие годы резервные фонды выросли, международные резервы Банка России почти достигли целевого объема в 500 миллиардов долларов (482,5 миллиарда), а сам бюджет в прошлом году исполнен с рекордным профицитом. Кроме того, цены на нефть по-прежнему остаются очень высокими — 65-70 долларов за баррель при заложенных в бюджете 40 долларах.

С точки зрения макроэкономики, ситуация также выглядит весьма стабильной. Инфляция повысилась, но оказалась ниже ожиданий большинства экспертов и даже ниже прогнозов властей. Годовая инфляция по итогам марта, скорее всего, не превысит 5,5 процента. Пик придется на май — ожидается 5,5-5,6 процента, тогда как ЦБ ожидал пика в шесть процентов и годовой инфляции более чем в пять процентов. По моим ожиданиям, инфляция по итогам года будет ниже пяти процентов, возможно, даже близкой к 4,5 процента.

Что касается политических рисков, то локально они снизились. Негативные новостные поводы уже отыграны рынком. Санкционная риторика пока также пошла на спад, и ее временное обострение не сильно влияет на курс рубля. Внутриполитические риски пока отсутствуют — инвесторы адаптировались к нынешних российским реалиям и поэтому фундаментально никакого влияния внутриполитическая ситуация на рубль в ближайшие месяцы иметь не будет.

При этом реальная процентная ставка регулятора (номинальная ставка за вычетом потребительской инфляции) в России по-прежнему одна из самых высоких среди стран Emerging Markets (развивающихся рынков) — почти 2,5 процента. Однако эта ситуация, похоже, недолговечная, так как до конца года ЦБ, вероятно, все же придется возобновить цикл снижения ключевой ставки как минимум до 7,5 процента (сейчас — 7,75).

Не думаю, что можно ожидать каких-либо радикальных изменений ключевой ставки ЦБ в этом году. Даже при самых негативных или позитивных сценариях максимальные отклонения могут составить плюс-минус один процент. И вряд ли регулятор будет ее менять на ближайших заседаниях — как показала практика, администрация ЦБ очень осторожно подходит к снижению ставки, даже когда для этого есть уже очень много предпосылок. В то же время каких-либо причин ее повышать тоже не прослеживается. Соответственно, наиболее вероятный сценарий — неизменная ставка, как минимум в ближайшие два заседания.

Необходимо также учитывать и политику крупнейших мировых ЦБ. На вчерашнем заседании ФРС США оставила ключевую ставку без изменения в коридоре 2,25-2,5 процента, существенно смягчив риторику. Если раньше американский регулятор заявлял о намерении повысить ставку в течение года как минимум дважды, то теперь повышение замораживается как минимум до конца года. Европейский ЦБ также на последнем заседании значительно смягчил свою риторику и заявил, что готов в случае необходимости вновь прибегнуть к стимулированию экономики. Таким образом, основные мировые валюты сами по себе могут оказаться слабыми из-за столь мягкой политики регуляторов.

С учетом всего этого, я не ожидаю серьезных изменений в курсе рубля. С точки зрения фундаментальных факторов, есть небольшой потенциал укрепления российской валюты (в пределах 10 процентов в ближайшие полгода). Однако учитывая сохраняющиеся санкционные риски, неизвестно, как будет вести себя рынок. Кроме того, необходимо также обратить внимание на бюджетный фактор. Правительству невыгоден чрезмерно крепкий рубль, так как из-за этого сокращаются рублевые поступления от продажи нефти в казну.

По моим ожиданиям, пара доллар/рубль в ближайшие месяцы может снизиться до 60-61, пара евро/рубль может упасть до 70.