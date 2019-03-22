Нефть торгуется в районе максимума с осени 2018 г на надеждах на продление сделки ОПЕК+

Цены на нефть снижаются в пятницу, оставаясь при этом в районе максимальных отметок с ноября 2018 года на фоне надежд на то, что сделка ОПЕК+ будет продлена до конца 2019 года, свидетельствуют данные торгов и комментарии экспертов.

По состоянию на 7.46 мск стоимость майских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижалась на 0,21%, до 67,72 доллара за баррель. Стоимость майских фьючерсов на нефть марки WTI опускалась на 0,23%, до 59,84 доллара за баррель.

Давление на стоимость "черного золота" в пятницу оказывают опасения, связанные с торговыми отношениями США и КНР. Неопределенность в перспективах подписания окончательного торгового соглашения между странами сохраняется, а из СМИ поступают сообщения о новых недовольствах и требованиях сторон. Трейдеры опасаются, что длительный торговый конфликт двух крупнейших мировых потребителей нефти негативно отразится на спросе на сырье.

В то же время, несмотря на снижение цен на нефть, они остаются в районе максимальных отметок с ноября 2018 года на фоне приверженности стран ОПЕК+ действующим договоренностям, достигнутым в конце прошлого года, о сокращении добычи суммарно на 1,2 миллиона баррелей в сутки от уровня октября 2018 года. Новое соглашение рассчитано на первое полугодие 2019 года. Кроме того, согласно последним заявлениям министра энергетики Саудовской Аравии Халида аль-Фалиха, ОПЕК+, в случае принятия решения о переходе к наращиванию объемов производства нефти во втором полугодии, вряд ли полностью отпустит добычу, определенные ограничения все равно останутся.