Бумаги российских компаний в пятницу демонстрируют в основном положительную динамику на Лондонской фондовой бирже (LSE), свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 11.29 мск стоимость глобальных депозитарных расписок (GDR) "Роснефти" росла на 0,19% — до 6,39 доллара, "Лукойла" — на 0,57%, до 90,25 доллара, "Новатэка" — снижалась на 0,65%, до 176,35 доллара. Бумаги "Газпрома" дорожали на 0,48% — до 4,8 доллара, "Газпром нефти" — на 1,07%, до 25,88 доллара.
Цена бумаг ВТБ росла на 0,62% — до 1,21 доллара, Сбербанка — на 0,53%, до 13,32 доллара. Расписки TCS Group Holding Plc, в которую входит "Тинькофф банк", дешевели на 0,21%, до 18,86 доллара.
Расписки "Норникеля" дорожали на 0,47% — до 22,64 доллара, "Северстали" — на 0,47%, до 15,9 доллара, НЛМК — на 0,72%, до 26,49 доллара.
Стоимость бумаг "Магнита" росла на 0,2% — до 14,7 доллара, "Ленты" — на 0,92%, до 3,31 доллара. Расписки АФК "Система" дорожали на 0,63% — до 3,03 доллара.