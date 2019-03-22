Рубль отреагировал на решение ЦБ по ключевой ставке

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Курс доллара: рубль спокойно отреагировал на сохранение ключевой ставки ЦБ 

Деловая газета «Взгляд» 2 часа назад
Курсы доллара и евро на Московской бирже слабо отреагировали на решение Банка России сохранить ключевую ставку на уровне 7,75% годовых.
Так, курс доллара к рублю по состоянию на 13.33 мск торгуется на уровне в 64,26 рубля, что на 0,61% выше уровня закрытия предыдущих торгов. Курс евро укрепляется на 0,08%, составив 72,68 рубля, передает ТАСС.
Схожую динамику котировки демонстрировали и до объявления решения ЦБ.
Банк России в пятницу принял решение о сохранении ключевой ставки на уровне 7,75% годовых.
ЦБ в 2018 году снижал ключевую ставку дважды — в феврале и марте, по 0,25 процентного пункта, взяв паузу на несколько месяцев. В сентябре впервые с 2014 года регулятор принял решение о повышении ключевой ставки на 0,25 процентного пункта, до 7,5% годовых. Этот шаг был сделан на фоне резкого ослабления курса рубля, возросших инфляционных рисков и санкционного давления. В декабре ЦБ также Банк России повысил ключевую ставку на 0,25 процентного пункта — до 7,75% годовых.
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Рынки , Видео , Московская биржа , Центральный банк России , ИТАР-ТАСС , Евро , Доллар
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