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Курс доллара: американская валюта может потерять позиции 

Рамблер 7 минут назад
Факторы, которые в 2018 году помогли доллару укрепить свои позиции, в 2019 году могут возыметь обратный эффект. Об этом пишет «Лента.ру» со ссылкой на Bloomberg.
Аналитики Morgan Stanley считают, что циклическое замедление в мире, растущие риски протекционизма и комбинации из бюджетных стимулов и жесткой монетарной политики в США могут спровоцировать ослабление американской валюты в 2019 году.
Федеральная резервная система (ФРС) приняла решение не повышать ключевую ставку и до конца 2019 года собирается завершить сокращение своего портфеля облигаций. По прогнозу аналитиков, в 2019 году сокращения налогов не предвидится, в отличие от 2018-го. Кроме того, специалисты отметили снижение торговой напряженности между США и Китаем.
Аналитики полагают, что отмена повышения пошлин может привести к ускорению темпов экономического роста. Это, в свою очередь, благоприятно скажется на зависимой от торговли еврозоне.
Аналитики отмечают, что «2019 год кажется противоположностью 2018 года» и приведет к ослаблению доллара из-за уязвимости США, вызванного величиной внешнего долга.
В 2018 году ФРС повышала базовую процентную ставку три раза. Предполагалось, что в 2019 году ставка будет повышена дважды, а в 2020-м — один раз. Позже было принято решение отложить повышение ставки до 2020 года. Повышение базовой процентной ставки обычно приводит к удорожанию доллара по отношению к другим валютам.
Комментарии129
Рынки , Видео , ФРС , Морган Стэнли Банк , Bloomberg , Lenta.ru
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