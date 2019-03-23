Экспорт нефти из России упал на 10%

Экспорт нефти и газового конденсата из России, включая данные по Белоруссии, упал в январе 2019 года на 10,1% по сравнению с аналогичным показателем за январь 2018 года. В январе текущего года общий объем экспорта составил 20,8 млн тонн, сообщает Росстат со ссылкой на Федеральную таможенную службу

Удельный вес экспорта нефти в общем объеме российского экспорта в январе 2019 года составил 27,6% (по сравнению с 31,2% в январе 2018 года), в экспорте топливно-энергетических товаров — 41,0% (45,5% в январе 2018 года).