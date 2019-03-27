Биржи Европы снижаются накануне голосования по Brexit, автомобильный сектор в плюсе

Основные фондовые индексы Европы в среду дешевеют на факторе неопределенности накануне голосования в парламенте страны различных вариантов выхода Великобритании из ЕС (Brexit), при этом автомобильный сектор растет на корпоративных новостях, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 13.15 мск британский индекс FTSE 100 снижался на 0,31%, до 7173,82 пункта, французский CAC 40 на 0,43%, до 5284,62 пункта, немецкий DAX — на 0,35%, до 11379,56 пункта.

Британские парламентарии в среду начинают очередной Brexit-"марафон": в ближайшие дни им предстоит рейтинговое голосование по нескольким вариантам дальнейших действий: техническое голосование о переносе срока выхода, повторное рейтинговое голосование вариантов, набравших наибольшее количество голосов, а также, возможно, третье по счету голосование — о соглашении с ЕС.

При этом автомобильный сектор Европы оказывается в плюсе на фоне ряда корпоративных новостей.

Акции Fiat Chrysler в Лондоне дорожают на 3% после сообщения газеты Financial Times, что французский автопроизводитель Renault намерен возобновить в ближайший год переговоры с японским Nissan о слиянии, а затем планирует объединиться в одну компанию с Fiat Chrysler.

Бумаги Daimler AG растут на 1,1% после того, как компания сообщила, что приближается к продаже своей 50%-ной доли в убыточном производстве малолитражных автомобилей Smart китайской Geely Automobile Holdings Ltd.