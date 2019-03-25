Рецессия накроет экономику США. Этот индикатор не ошибался 50 лет

Экономика США полным ходом движется к рецессии. Самый точный опережающий индикатор — кривая доходностей казначейских облигаций — дала соответствующий сигнал впервые с 2007 года.

Кривая приняла вид инверсии, то есть длинные ставки оказались ниже коротких. За последние 50 лет, этот индикатор точно предсказывал грядущую рецессию, почти не посылая ложных сигналов.

Zerohedge

Отметим, что инверсия начала проявляться еще в прошлом году, но тогда она затронула только отрезок между двухлетними и десятилетними бумагами, многие эксперты поспешили напомнить, что этот индикатор не совсем точный, нужно смотреть на отрезок между трехмесячными и десятилетними трежерис. Сейчас как раз тот момент.

Обычно рецессия наступала в среднем через 311 дней после наступления инверсии. Так было в 1990, 2001 и 2008 гг.

Эксперты считают, что и сейчас история повториться, тем более, что мировая экономика замедляется, Европа находится буквально на грани рецессии, а Китай растет самыми медленными темпами за последние несколько десятков лет.

"У нас наступил грандиозный момент: мир замедляет рост, а мы нет. Откровенно говоря, наши показатели роста ВВП были бы сейчас выше 4% вместо 3,1%, если бы кое-кто не занимался повышением процентной ставки и количественными ограничениями".

Между тем, президент США Дональд Трамп продолжает верить в себя и свою страну. В интервью телеканалу Fox News в воскресенье он заявил, что американская экономика росла бы на 4%, если бы ФРС не повышала ставки и не занималась нормализацией своего баланса.

Трамп не раз винил ФРС и ее председателя Джерома Пауэлла в экономических неудачах, однако эксперты считают, что регулятор сделал правильные шаги, успев повысить ставки пока экономика росла.

Теперь во время нового кризиса у Федрезерва будет хоть какое-то пространство для маневра в отличие от того же ЕЦБ или Банка Японии, которые до сих пор используют все возможные стимулы.

Стоит отметить, инверсия кривой совпала с началом падения на фондовом рынке США. Возможно, участники рынка увидели в этом важный сигнал и начали продавать. Впрочем, возможно также, что это всего лишь совпадение.

Так или иначе, коррекция на рынке созрела. ФРС хоть и готовится перейти к более мягкой политике, пока еще продолжает изымать доллары из системы, а ожидания рынки отыгрывали все первые три месяца года.

Кроме того, сама ФРС ожидает замедления экономики, следовательно, покупать акции по текущим ценам не совсем целесообразно.