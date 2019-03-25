Курс доллара: что произойдет с рублем после заседания Банка России

Рубль, укреплявшийся почти всю прошлую неделю к доллару, в пятницу потерял часть своих позиций на фоне возросшей "встревоженности" рынка. Впрочем, возобновление роста российской валюты к доллару не исключается, но его природа может быть только спекулятивной.

По итогам пятничного заседания Банка России ключевая ставка осталась неизменной, а риторика ЦБ несколько смягчилась, что нашло отражение в снижении прогнозов по инфляции. На этом фоне Банк России указал на присутствие вероятности снижения ключевой ставки уже в этом году.

Важную роль в принятии решений по ключевой ставке в России также играет политика ФРС США , указывает ведущий аналитик "Открытие Брокер" Андрей Кочетков . Американский регулятор планирует остановить сокращение баланса в начале осени. Кроме того, график повышения ставки существенно пересмотрен, теперь в ФРС ждут лишь одного повышения в текущем году, да и оно остается под вопросом, напоминает аналитик. Если взять более широкие данные по Азии и Европе, то у ведущих центральных банков еще долгое время не будет условий для ужесточения денежной политики, говорит он.

Таким образом, высокая доходность рубля становится более очевидной, а перспектива снижения ставки в достаточно предсказуемом будущем делает рубль интересным для стратегии сarry trade, тем более что риски внешних ограничений для России постепенно лишаются наиболее "сурового" сценария, считает Кочетков.

В прошлом году санкционная тема отняла у рубля около 10-15 процентов веса, но текущая ситуация вполне допускает, что курс может вернуться к значениям около 62 рублей за доллар, прогнозирует Кочетков.

"Конечно, пока еще рано пересматривать базовые прогнозы по году, но вероятность улучшения ожиданий по рублю растет, а это означает, что повышенное внимание со стороны спекулянтов ему будет обеспечено", — отмечает эксперт.

Однако рыночный оптимизм последних дней, в том числе и в России, на фоне заседания ФРС США мог оказаться гипертрофирован, предупреждает главный аналитик "БКС Премьер" Антон Покатович. Другими словами, участники рынка могут воспринимать текущие действия ФРС как сигнал, подтверждающий усиление рисков как для экономики США, так и мирового роста, подчеркивает он.

По его мнению, рынки не смогут долго использовать стратегию почти полного игнорирования факторов риска и в скором времени вернутся к их существенной переоценке. В результате момент окончания налогового периода в России и снижение аппетита к риску на рынках могут сойтись в одной точке в начале апреля, что приведет к ослаблению рубля, допускает Покатович.

Впрочем, процесс может пойти уже и на этой неделе, не исключает он. Покатович ожидает, что диапазон колебаний российской валюты на этой неделе составит 63,8-65,5 рубля за доллар.