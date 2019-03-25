Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
64.50
$
64.75
72.95
73.16
Прогноз
01.04 – 08.04
$
63.68
72.63
Индексы и котировки Brent
66.70
–0.10 Золото
1316.03
+0.02 РТС
1213.73
+0.16
Динамика валют
EUR / USD
25.03
1.1302
+0.0058
11.03
1.1245
21.03
11.03
27.02

Золото дорожает на снижении аппетита к риску 

Прайм 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Цена на золото растет в понедельник на фоне обострившихся опасений за состояние мировой экономики, которые снижают интерес к рисковым активам и увеличивают спрос на более надежные, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 8.37 мск цена июньского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex росла на 3,65 доллара, или на 0,28%, до 1322,35 доллара за тройскую унцию. Цена майского фьючерса на серебро повышалась на 0,39%, до 15,47 доллара за унцию.
Мировые инвесторы отказываются от рисковых активов, о чем свидетельствуют распродажи на фондовых рынках, стартовавшие в пятницу. Так, американские биржи закрылись в минусе на 1-2%, вслед за ними падают и биржи Азии, при этом снижение японского индекса Nikkei превышает 3%.
Поводом для столь сильного негатива стали пятничные макроэкономические данные от исследовательской организации Markit Economics по деловой активности в промышленности США и Европы. Согласно предварительной оценке за март, индекс деловой активности в промышленности (PMI) упал и в США, и в еврозоне вместо ожидаемого роста.
"Рынок находится в режиме отказа от риска", — считает главный рыночный стратег CMC Markets Майкл Маккарти (Michael McCarthy), мнение которого приводит агентство Рейтер.
По словам эксперта, это происходит, поскольку пятничные данные из США и Европы не оправдали ожиданий. При этом он добавил, что если данные так и будут оставаться слабыми, то есть высокая вероятность значительного роста цен на золото.
Прайм: последние новости
Официальный курс доллара на пятницу снизился до 65,40 рубля Отечественный рынок акций откроется в минусе Предстоящие аукционы ОФЗ и заседание ФРС поддержат рубль
Комментарии
Рынки , Reuters
Читайте также
Видео
Киев потребовал от России компенсацию за газ
Экономика
«Северный поток-2» пригрозили остановить
Экономика Статьи
Рубль отреагировал на решение ЦБ по ключевой ставке
Рынки
Россия приняла решение по транзиту газа через Украину
Экономика
Сделан пессимистический прогноз после ухода Назарбаева
Экономика
В Казахстане началась паника
Личный счет Экономика
Морская и наземная части «Турецкого потока» сомкнулись
Экономика
«Газпром» признал американскую угрозу
Экономика
Путин сделал чиновникам предупреждение о тратах
Экономика
Вы первые: когда Россия отменит контрсанкции
Экономика Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение