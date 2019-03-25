Золото дорожает на снижении аппетита к риску

Цена на золото растет в понедельник на фоне обострившихся опасений за состояние мировой экономики, которые снижают интерес к рисковым активам и увеличивают спрос на более надежные, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 8.37 мск цена июньского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex росла на 3,65 доллара, или на 0,28%, до 1322,35 доллара за тройскую унцию. Цена майского фьючерса на серебро повышалась на 0,39%, до 15,47 доллара за унцию.

Мировые инвесторы отказываются от рисковых активов, о чем свидетельствуют распродажи на фондовых рынках, стартовавшие в пятницу. Так, американские биржи закрылись в минусе на 1-2%, вслед за ними падают и биржи Азии, при этом снижение японского индекса Nikkei превышает 3%.

Поводом для столь сильного негатива стали пятничные макроэкономические данные от исследовательской организации Markit Economics по деловой активности в промышленности США и Европы. Согласно предварительной оценке за март, индекс деловой активности в промышленности (PMI) упал и в США, и в еврозоне вместо ожидаемого роста.

"Рынок находится в режиме отказа от риска", — считает главный рыночный стратег CMC Markets Майкл Маккарти (Michael McCarthy), мнение которого приводит агентство Рейтер.

По словам эксперта, это происходит, поскольку пятничные данные из США и Европы не оправдали ожиданий. При этом он добавил, что если данные так и будут оставаться слабыми, то есть высокая вероятность значительного роста цен на золото.