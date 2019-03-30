Курс рубля рухнул на ожиданиях новых санкций против России

Рубль в пятницу вечером ощутимо снижается против основных резервных валют: курс доллара расчетами «завтра» повысился на 68 копеек — до 65,62 рубля, цена евро возросла на 78 копеек — до 73,63 рубля.

Таким образом доллар и евро повысились против рубля на 1-1,1%.

Эксперты связывают падение российской валюты с возросшим риском новых санкций США против России, отмечает РИА «Новости».

Ранее в пятницу агентство Bloomberg сообщило о разработке в Соединенных Штатах проекта антироссийских санкций в связи с делом Скрипалей. Кроме того, американский спецпредставитель по Венесуэле Эллиот Абрамс не исключил введения санкций против Москвы из-за прибытия российских военных в Венесуэлу.

Тем временем цены на нефть растут. Участники торгов отыгрывали сокращение добычи сырья странами ОПЕК+, а также ожидаемое снижение предложения на рынке из-за американских санкций против Ирана.

Рублевая цена нефти поднялась к уровню 4,45 тысячи рублей за баррель сорта Brent.