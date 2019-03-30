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Курс рубля рухнул на ожиданиях новых санкций против России 

Парламентская газета + ещё 12 30 минут назад
Фото: ТАСС
Рубль в пятницу вечером ощутимо снижается против основных резервных валют: курс доллара расчетами «завтра» повысился на 68 копеек — до 65,62 рубля, цена евро возросла на 78 копеек — до 73,63 рубля.
Таким образом доллар и евро повысились против рубля на 1-1,1%.
Эксперты связывают падение российской валюты с возросшим риском новых санкций США против России, отмечает РИА «Новости».
Ранее в пятницу агентство Bloomberg сообщило о разработке в Соединенных Штатах проекта антироссийских санкций в связи с делом Скрипалей. Кроме того, американский спецпредставитель по Венесуэле Эллиот Абрамс не исключил введения санкций против Москвы из-за прибытия российских военных в Венесуэлу.
Тем временем цены на нефть растут. Участники торгов отыгрывали сокращение добычи сырья странами ОПЕК+, а также ожидаемое снижение предложения на рынке из-за американских санкций против Ирана.
Рублевая цена нефти поднялась к уровню 4,45 тысячи рублей за баррель сорта Brent.
Парламентская газета: последние новости
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Комментарии
Рынки , Эллиот Абрамс , РИА Новости , Bloomberg , Евро , Доллар
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