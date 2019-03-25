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Биржи Европы снижаются вслед за Азией на ожиданиях глобальной рецессии 

Прайм 5 часов назад
Фото: globallookpress.com
Основные фондовые индексы Европы снижаются в понедельник, повторяя динамику торговых площадок АТР, — трейдеры беспокоятся по поводу возможного замедления роста мировой экономики, вплоть до депрессии, свидетельствуют данные торгов и комментарии аналитиков.
По состоянию на 11.52 мск британский индекс FTSE 100 дешевел на 0,7%, до 7156,88 пункта, французский CAC 40 на 0,63%, до 5236,55 пункта, немецкий DAX — на 0,33%, до 11326,37 пункта.
Торги в Токио в понедельник закрылись самым сильным падением за квартал — Nikkei 225 потерял более 3%, опустившись до 20977,11 пункта. В пятницу основные европейские индексы также закрылись в минусе.
"Опасения по поводу состояния мировой экономики нарастают быстрыми темпами… Возможно, что еще больше беспокоит инвесторов, так это обратная кривая доходности казначейских облигаций США, которая перевернулась впервые с 2007 года", — приводит агентство AFP мнение аналитика FXTM Джамиля Ахмада (Jameel Ahmad).
В пятницу доходность 3-месячных бондов США в какой-то момент превысила этот показатель для 10-летних гособлигаций США. Обратная кривая доходности, когда доходности долгосрочных бумаг оказываются меньше краткосрочных, считается сигналом к скорому началу рецессии.
Кроме того, трейдеры продолжали отыгрывать статистические данных предыдущих дней, когда индексы деловой активности в промышленности (PMI) США, Германии и Франции опустились до годовых минимумов.
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Комментарии
Рынки , France-Presse
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