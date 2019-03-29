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Курс доллара: сообщения о новых санкциях США обвалили рубль 

Рамблер + ещё 4 2 часа назад
В связи с появившейся в СМИ информации о возможном введении новых антироссийских санкций из-за обвинений в покушении на убийство полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, рубль снова подешевел. На момент публикации согласно данным торгов на Московской бирже курс доллара составляет 65,68 рубля.
По информации Lenta.ru курсовые колебания продолжались весь день 29 марта. Утром национальная валюта стоила 65,005 рублей за доллар.
К вечеру курс прибавил 65 копеек до значения 65,6625 рублей. Далее аналитики заметили небольшой отскок на 10 копеек до 65,50 рублей за доллар, однако спустя полчаса курс снова начал расти.
Похожая динамика была замечена в ситации с евро: за день европейская валюта подорожала на 60 копеек с 73,01 рубля до 73,64 рубля.
Эксперты отмечают, что в этой ситуации рубль не поддерживают даже относительно высокие цены на энергоносители на мировых торгах. Стоимость барреля нефти марки Brent по состоянию на 29 марта составляет около 68,38 долларов.
Информация о возможном введении новых санкций появилась вечером 29 марта после того, как Госдеп США согласовал с американским Минфином новый пакет антироссийских ограничений.
Отмечается, что поводом для них стали обвинения в покушении на убийство полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. По данным Lenta.ru, санкции коснутся российских компаний из банковской сферы.
Комментарии424
Рынки , Сергей Скрипаль , ГРУ , Госдеп США , Московская биржа , Минфин , Lenta.ru
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