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Вера американцев в рубль достигла рекорда 

Lenta.ru 2 часа назад
Фото: Reuters
Количество фьючерсных контрактов на покупку рубля на Чикагской товарной бирже за неделю с 12 по 19 марта достигло максимального значения за последние девять лет, свидетельствуют данные Комиссии по торговле товарными фьючерсами (CFTC).
За неделю инвесторы приобрели 2553 фьючерса на покупку рубля (длинных контракта). Число фьючерсов на продажу (коротких контрактов), в свою очередь, снизилось на 5004.
Таким образом, чистый объем ставок на укрепление рубля за неделю вырос на 7557 контрактов, или на 33 процента. Это максимальный результат с 2010 года, когда на Чикагской бирже стали торговаться фьючерсы на рубль.
Интерес инвесторов к рублю связан с изменением политики Федеральной резервной системы (ФРС). В середине марта ее руководство дало понять, что не будет больше повышать базовую ставку до конца года. Это означает, что привлечение заемных средств для покупки рубля останется сравнительно дешевым.
Также покупатели позитивно восприняли новый законопроект об антироссийских санкциях США, в котором есть запрет на покупку американскими резидентами новых выпусков российского госдолга, однако он не распространяется на уже обращающиеся бумаги.
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