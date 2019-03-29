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Нефть дорожает более чем на 1% на факторе ОПЕК+ и сокращении поставок 

Прайм + ещё 22 3 часа назад
Фото: РИА Новости
Мировые цены на нефть в пятницу ускорили рост на факторе сокращения добычи нефти странами ОПЕК+, а также на возможном сокращении предложения на рынке из-за санкций США по Ирану, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 14.29 мск стоимость июньских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 1,04% — до 67,8 доллара за баррель, майских фьючерсов на нефть марки WTI — на 1,32%, до 60,08 доллара за баррель.
Как сообщило в пятницу агентство Рейтер со ссылкой на отраслевые источники и данные системы отслеживания судов Refinitiv Eikon, японские нефтеперерабатывающие заводы приостановили закупки иранской нефти в преддверии истечения временного исключения страны из санкций США. За первые три месяца 2019 года Япония закупила в Иране 15,3 миллиона баррелей нефти. Всего за шесть месяцев исключения из-под санкций Япония транспортировала 86,43 тысячи баррелей иранской нефти в сутки — на 33% меньше объемов января-сентября прошлого года, до введения санкций США.
Повышающим стоимость нефти фактором по-прежнему остается сделка по сокращению добычи сырья ОПЕК+. Как сообщил в пятницу журналистам глава Минэнерго РФ Александр Новак, Россия может в конце марта выйти на оговоренный сделкой среднесуточный объем сокращения добычи нефти.
ОПЕК и ряд не входящих в эту организацию стран (ОПЕК+) в конце 2018 года решили модернизировать условия соглашения о сокращении добычи нефти, действующего с начала 2017 года. Страны договорились о снижении своей добычи суммарно на 1,2 миллиона баррелей в сутки от уровня октября 2018 года, из которых 228 тысяч приходятся на Россию. Новое соглашение рассчитано на первое полугодие 2019 года.
"Сокращение добычи группой стран ОПЕК+ стало основной причиной резкого восстановления после 38% падения стоимости нефти в последнем квартале прошлого года", — приводит агентство Рейтер мнение сырьевого аналитика Saxo Bank Оле Хансена (Ole Hansen).
Как добавляет агентство, для обоих фьючерсных контрактов на нефть рост цен в квартале январь-март 2019 года стал самым значительным со второго квартала 2009 года. Цены подскочили уже примерно на 40%.
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Комментарии
Рынки , Александр Новак , Saxo Bank , ОПЕК , Минэнерго , Reuters
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