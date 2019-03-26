Бумаги российских компаний во вторник демонстрируют в основном отрицательную динамику на Лондонской фондовой бирже (LSE), свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 11.25 мск GDR "Роснефти" снижались в стоимости на 0,57%, до 6,26 доллара, "Лукойла" — дорожали на 0,23%, до 89,71 доллара, "Новатэка" — дешевели на 0,42%, до 178,25 доллара. Бумаги "Газпрома" снижались в цене на 0,12%, до 4,67 доллара, "Газпром нефти" — теряли 0,69%, опускаясь до 25,07 доллара.
Цена бумаг ВТБ опускалась на 0,21%, до 1,19 доллара, Сбербанка — на 0,66%, до 13,5 доллара. Расписки TCS Group Holding Plc, в которую входит "Тинькофф банк", дорожали на 0,11%, до 18,28 доллара.
Расписки "Норникеля" дешевели на 0,24%, до 22,5 доллара, "Северстали" — дорожали на 0,1%, до 15,71 доллара, НЛМК — снижались в цене на 0,94%, до 25,7 доллара.
Стоимость бумаг "Магнита" росла на 0,07%, до 14,43 доллара, "Ленты" — опускалась на 0,87%, до 3,44 доллара. Расписки АФК "Система" дорожали на 0,64% — до 2,99 доллара.