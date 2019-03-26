«Более выгодного курса уже не будет». Эксперты — о курсе доллара и евро в апреле

Вчера утром на Московской бирже доллар и евро упали по отношению к рублю — к вечеру они стоили 64,45 и 72,88 соответственно. Журналист НГС. БИЗНЕС узнала у экономистов, будет ли эта тенденция сохраняться в апреле, стоит ли ждать ещё более выгодного курса и как новосибирцы могут воспользоваться ситуацией сейчас: стоит ли бежать за путёвками и авиабилетами или зарабатывать на покупке и продаже валюты.

«Всё очень стабильно, всё очень спокойно. Апрель — это не такой месяц, чтобы какие-то показатели резко изменились. Всё было предопределено в первые два месяца 2019 года. Если даже что-то и изменится, то только в худшую сторону для доллара. Сейчас, как никогда, США взялись за дела, которые они не могут потянуть. Это я говорю о Чили, Венесуэле, попытке консолидации Латинской Америки вокруг себя, про Европу, Англию, которую они просто профукали», — уверен профессор кафедры финансового рынка и финансовых институтов НГУЭУ Владимир Баликоев.

По его мнению, рубль может только укрепиться, но это плохо скажется на экспорте: «Нас тоже не должно сильно радовать, но в любом случае укрепление рубля — это стабильность. Это признали во всём мире — признали, как говорится, сквозь зубы и сами американские рейтинговые агентства», — добавил Баликоев.

Ведущий научный сотрудник ИЭОПП СО РАН Владимир Клисторин согласен, что всё стабильно и изменения могут быть только в сторону минимального понижения курса доллара. Он считает, что сложившаяся ситуация такая в том числе из-за сезонного фактора.

«Дело в том, что сейчас конец квартала, выплата налогов, — и при прочих равных условиях курс обычно либо стабилен, либо немного снижается. Налоги выплачиваются в рублях, поэтому крупные налогоплательщики, имеющие валюту на счетах, вынуждены её конвертировать в рубли, то есть продавать. Они могут делать это разными путями, но всё равно продают. Это влияет на изменение курса, но это сезонное явление, которое уже практически закончилось», — замечает Клисторин.

Преподаватель финансового рынка и финансовых институтов НГУЭУ Александр Стрельников отмечает, что в последние дни на рынке волатильность (изменчивость) повышена: курсы меняются, поэтому предугадать краткосрочные колебания сложно.

«А если отвечать на вопрос, какой курс ожидать в ближайшее время, то как минимум я не жду более плохого. Курс сейчас полностью регулируется Банком России, поэтому панических вариантов я бы и не ждал: резких скачков Центральный Банк не допустит. Тренда на ослабление рубля я сейчас не вижу», — говорит Стрельников.

По мнению старшего научного сотрудника ИЭОПП СО РАН Ольги Валиевой, с курсом доллара пока ничего существенного не произойдёт, но он начнёт укрепляться перед началом сезона отпусков:

«Поэтому более выгодного курса уже не будет. Центральный банк обещает снизить ключевую ставку — это тоже может привести к незначительному росту инфляции и обесцениванию рубля. В условиях таких колебаний, пытаясь сыграть на курсовой разнице, обычный потребитель редко когда остаётся в выигрыше. На мой взгляд, можно только пользоваться акциями на сезонных распродажах авиабилетов и ранним бронированием гостиниц», — подчёркивает эксперт.

Владимир Клисторин, напротив, считает, что покупки туров, авиабилетов зависят больше не от изменений курса, а от раннего бронирования.

«Если люди собираются куда-то ехать, лечиться, учиться, то я бы для сохранения нервов сейчас бы купил, и всё. Но я ничего не советую, говорю о том, как поступил бы сам», — замечает он.

Владимир Баликов считает, что покупать доллары не стоит: «Я всегда, даже в самые тяжёлые годы, лихие 90-е, был сторонником рубля. Потому что даже тогда на рубль можно было по эквиваленту купить больше, чем на доллар. И сейчас картина сохраняется: если вы возьмёте 66 или 67 рублей и 1 доллар и представите, что можно на них купить, то рубль по покупательной способности в два-три раза сильнее. Это так называемый паритет покупательной способности. Я всегда сторонник рубля: если что-то можно делать на рубли, то надо делать на рубли».

Александр Стрельников не видит необходимости сейчас покупать доллары, потому что предполагает дальнейшее падение курса.