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Биржи АТР растут в коррекции, Nikkei торгуется в плюсе на 2% 

Прайм 5 часов назад
Фото: globallookpress.com
Основные торговые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) во вторник преимущественно растут после резкого снижения накануне, трейдеры продолжают следить за ситуацией на рынке гособлигаций США, свидетельствуют данные торгов и комментарии аналитиков.
По состоянию на 7.39 мск индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снижался на 0,99% — до 3012,9 пункта, индекс Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 1,03%, до 1659,12 пункта. Гонконгский Hang Seng Index рос на 0,14% — до 28564,3 пункта. Южнокорейский KOSPI увеличивался на 0,25% — до 2150,3 пункта, австралийский S&P/ASX 200 прибавлял 0,11%, поднимаясь до 6133,1 пункта, японский индекс Nikkei 225 рос на 2,04% — до 21406,01 пункта.
Азиатские биржи слегка восстанавливаются во вторник после двухдневных потерь. Фактором восстановления стал рост доходности казначейских облигаций США, при этом трейдеры продолжают опасаться мрачных перспектив по замедлению темпов роста мировой экономики и ее перехода к рецессии.
В пятницу на прошлой неделе в ходе торгов доходность 3-месячных госбондов США в какой-то момент превысила показатель для 10-летних гособлигаций. Обратная кривая доходности, когда доходности долгосрочных бумаг оказываются меньше краткосрочных, считается сигналом к скорому началу рецессии. В понедельник доходность 10-летних казначейских бондов выросла до 2,43%, после потери 5 базисных пунктов в предыдущий торговый день.
"Это (обратная кривая доходности — ред.) плохой знак… и "быки" на рынке акций должны быстро реагировать на это… Как долго это будет продолжаться (на рынках облигаций — ред.), пока (фондовые —ред.) рынки начнут делать то же самое?"— приводит агентство Рейтер мнение аналитика Rabobank в Гонконге Майкла Эвери (Michael Every).
"Я думаю, рынок отреагировал на инверсию кривой слишком резко… я ожидаю некоторую коррекцию", — добавляет старший менеджер по инвестиционного планированию в Mitsui Life Хироши Накамура (Hiroshi Nakamura).
Прайм: последние новости
Биржи АТР закрылись ростом, кроме Китая, Nikkei частично отыграл потери Бумаги компаний РФ закрыли торги в Лондоне в основном ростом Лира восстанавливается после обвала в пятницу, ЦБ Турции обещает следить за ситуацией
Комментарии
Рынки , Reuters
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