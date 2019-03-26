Курс доллара: позитивный прогноз по доллару на 2019 год стал реальнее

Всплески роста доллара инвесторы будут использовать для входа в российские активы, которые достаточно недооценены. Поэтому прогноз, сделанный в начале года, где доллар 60 рублей и ниже, вполне реален.

Роман Блинов, руководитель аналитического департамента "Международного финансового центра", специально для "Российской газеты"

— Всю эту неделю российская валюта, отстаивая уровни 64,85-65,5 рубля за доллар, будет противостоять внешним вызовам рыночного характера, понимая, что на мировой рынок капитала может навалиться "абсолютный шторм". При этом российский рубль остается безусловным лидером первого квартала среди всех валют развивающихся рынков.

Многие предприятия в стране явно находятся в зависимости от уровня стоимости валюты, так как для своих внутренних производственных процессов им приходится закупать сырье и комплектующие за рубежом, а это значит, что слабый курс рубля им вреден и грозит убытками. Сейчас он заметно окреп, что не есть плохо для многих российских предприятий.

Но для экспортно-ориентированных отраслей российской экономики крепкий рубль — полный вред. К экспортным компаниям сейчас, как и десять лет назад, относятся все наши нефтегазовые конгломераты и корпорации, от которых зависит наполнение федерального бюджета. И, судя по всему, найти баланс между приемлемым курсом национальной валюты для стимулирования российской экономики и наполнения федерального бюджета пока трудно.

Мы не исключаем, что в рамках второго квартала мы еще сможем столкнуться с падением курса российского рубля до уровней в 66,6 — 68,86 за доллар. Но всплески роста курса доллара, скорее всего, будут использоваться для входа в российские активы, которые на сегодня достаточно недооценены. А это значит, что перспектива укрепления рубля может оказаться даже более радужной, чем сегодня.

И наш прогноз в январе о том, что курс российской валюты на конец этого года может составить 55,5 — 60 за доллар, совершенно реален, а смена санкционной риторики со стороны международного сообщества в отношении России может в корне изменить картину на внутреннем валютном рынке.

При этом, благодаря тем макроэкономическим условиям, которые мы на сегодня имеем в стране, у российского ЦБ появляется существенный шанс для снижения ключевой ставки в обозримой перспективе.

Такое решение было бы очень своевременным. Оно могло бы способствовать увеличению деловой активности в стране, поскольку для российской экономики крайне необходимы комфортные ставки кредитования и перекредитования для крупнейших корпораций и инвестиционно-банковской среды. Доступность кредитов напрямую влияет на эффективность бизнеса и итоговые темпы роста ВВП в любой стране, и Россия тут не является исключением. И, возможно, именно от ЦБ российский бизнес получит очередной позитив.