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Курс доллара: рубль растёт в начале торгов к доллару и евро
RT на русском
3 часа назад
Фото:
Reuters
Комментарии
На открытии торгов во вторник, 26 марта, рубль растёт к доллару и евро. Об этом свидетельствуют данные
Московской биржи
.
Курс доллара упал на 4 копейки — до 64,05 рубля.
Курс евро снизился на 9 копеек и составил 72,42 рубля.
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