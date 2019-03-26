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Биржи АТР закрылись ростом, кроме Китая, Nikkei частично отыграл потери 

Прайм 1 час назад
Фото: globallookpress.com
Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) завершили торги во вторник ростом, корректируясь после существенного снижения накануне, в минусе закрылись только китайские торговые площадки, свидетельствуют данные торгов.
По итогам торгов индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снизился на 1,51%, до 2997,1 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — упал на 2,18%, до 1639,94 пункта. Гонконгский индекс Hang Seng Index вырос на 0,15%, до 28566,91 пункта, южнокорейский KOSPI — на 0,18%, до 2148,8 пункта. Австралийский S&P/ASX 200 увеличился на 0,07%, до отметки 6130,6 пункта. Японский Nikkei 225 прибавил 2,15%, поднявшись до 21428,39 пункта. В понедельник японский фондовый индекс потерял 3% стоимости.
В пятницу на прошлой неделе в ходе торгов доходность 3-месячных госбондов США в какой-то момент превысила показатель для 10-летних гособлигаций. Обратная кривая доходности, когда доходности долгосрочных бумаг оказываются меньше краткосрочных, считается сигналом к скорому началу рецессии. В понедельник, однако, доходность 10-летних казначейских бондов выросла до 2,43%, после потери 5 базисных пунктов в предыдущий торговый день.
"В краткосрочной перспективе инверсия кривой доходности бондов США, вероятно, продолжит беспокоить инвесторов, … однако в более долгосрочной перспективе, трейдеры больше обеспокоены внутренними, японскими, проблемами, такими как дорогая иена", — приводит агентство Рейтер мнение старшего технического аналитика Daiwa Securities Хикару Сато (Hikaru Sato).
По мнению аналитика, росту Nikkei 225 во вторник также способствовало приближение окончания финансового года, который завершится для большинства компаний Японии 31 марта. Инвесторы вкладывались в акции накануне отсечки по выплате дивидендов компаний по итогам года.
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