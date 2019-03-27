Рубль начал терять факторы поддержки своего курса

В частности, рубль перестает получать поддержку от спроса на него со стороны российских компаний-экспортеров: заканчивается налоговый период со значительными объемами выплат налогов, указывает руководитель направления по стратегическому анализу и моделированию СМП-банка Владимир Помыткин. В среднесрочной перспективе начнет снижаться и влияние сезонного фактора положительного платежного баланса, добавляет он.

При этом в актив для российской валюты можно записать стабильно высокую цену на нефть, а также возможное снижение вероятности применения США жесткого варианта санкций против России, говорит аналитик. Как о факторе поддержки рубля можно говорить и спросе на рисковые активы, но он может быть неустойчивым, считает директор департамента операций на финансовых рынках банка "Русский стандарт" Максим Тимошенко. Санкционные риски, по его словам, пока серьезно ограничивают потенциал спроса на российские активы.

Снижение факторов поддержки рубля может повысить волатильность российской валюты, опасается Помыткин. До конца недели, по его прогнозу, курс будет колебаться в пределах 64-65,2 рубля за доллар.