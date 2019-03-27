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Биржи АТР преимущественно растут в ожидании новых торговых переговоров США и Китая 

Прайм 20 минут назад
Фото: globallookpress.com
Основные торговые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в среду торгуются без единой динамики, большинство индексов однако растет в ожидании возобновления торговых переговоров между США и Китаем, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 8.29 мск индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite увеличивался на 0,66%, до 3017,6 пункта, индекс Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 0,5%, до 1648,07 пункта. Гонконгский Hang Seng Index дорожал на 0,57%, до 28728,89 пункта. Южнокорейский KOSPI снижался на 0,03%, до 2148,18 пункта, австралийский S&P/ASX 200 закрылся ростом на 0,09%, до 6136 пунктов, японский индекс Nikkei 225 уменьшался на 0,39% — до 21345,83 пункта.
Инвесторы ожидают новостей по поводу торговых переговоров США и Китая. Торговый представитель США Роберт Лайтхайзер и министр финансов Стивен Мнучин посетят Китай 28-29 марта, где совместно с китайским вице-премьером Лю Хэ проведут восьмой раунд торговых переговоров.
Как сообщает агентство Market Watch, трейдеры однако по-прежнему обеспокоены по поводу возможного перехода мировой экономики к рецессии. Ранее сигналом к замедлению темпов роста мирового ВВП послужила инверсия кривой доходности гособлигаций США. Такая ситуация, когда доходность долгосрочных бумаг оказывается меньше краткосрочных, считается сигналом к скорому началу рецессии.
Кроме того, по данным Национального бюро статистики Китая, доходы крупных промышленных компаний страны резко упали в первые два месяца года на фоне более низкий цен производителей и замедления продаж. Показатель упал на 14% в январе-феврале после снижения на 1,9% в декабре.
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