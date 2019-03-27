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Курс доллара: рубль снижается в начале торгов к доллару и евро 

RT на русском 8 часов назад
Фото: Reuters
На открытии торгов в среду, 27 марта, рубль снижается к доллару и евро. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.
Курс доллара вырос на 5 копеек — до 64,45 рубля.
Курс евро вырос на 3 копейки и составил 72,62 рубля.
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Рынки , Московская биржа , Евро , Доллар
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