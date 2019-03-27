Курс доллара: рубль снижается в начале торгов к доллару и евро

На открытии торгов в среду, 27 марта, рубль снижается к доллару и евро. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи Курс доллара вырос на 5 копеек — до 64,45 рубля. Курс евро вырос на 3 копейки и составил 72,62 рубля.