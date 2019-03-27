Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
72.58
$
65.05
73.01
65.75
Прогноз
01.04 – 08.04
$
64.39
72.38
Индексы и котировки Brent
67.84
+0.09 Золото
1309.08
–0.06 РТС
1207.23
–0.29
Динамика валют
EUR / USD
27.03
1.1246
–0.0078
13.03
1.1324
24.03
13.03
01.03

Американскую нефть отказались покупать из-за низкого качества 

Lenta.ru + ещё 2 6 часов назад
Южнокорейские нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) отказались закупать американскую сырую нефть из-за примесей, которые могут снизить качество производимого ими топлива. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.
Речь идет о нефти с месторождения Eagle Ford на юге Техаса. Партии, закупленные южнокорейскими заводами SK Innovation Co. и Hyundai Oilbank Co., были перепроданы BP Plc. Также как минимум один груз был перенаправлен в Китай, где затем был приобретен независимым НПЗ Sinochem Hongrun Petrochemical, у которого другие требования к качеству сырья.
Причиной загрязнения нефти стало устройство нефтяной инфраструктуры в США. В процессе транспортировки от месторождения к танкерам нефть разных типов проходит одни и те же трубопроводы, резервуары и экспортные терминалы.
«Разные типы сырой нефти проходят один и тот же путь доставки от сланцевых месторождений в Техасе до Северной Дакоты. Она может оказаться загрязненной еще до того, как ее доставят в Азию — регион, лидирующий в мире по потреблению нефти», — поясняет агентство.
Хотя нефть проходит аналогичный путь при транспортировке на Ближнем Востоке, там риск загрязнения сырья меньше, поскольку под каждый сорт, как правило, создана собственная инфраструктура.
Экспорт сырой нефти из США вырос со 100 тысяч баррелей в день на конец 2012 года до 2,5 миллиона баррелей в декабре 2018-го. Ожидается, что к концу 2020 года объемы поставок сырой нефти из США достигнут пяти миллионов баррелей в день. Если США удастся достигнуть таких объемов, американский экспорт превысит объемы поставок из стран ОПЕК, за исключением Саудовской Аравии.
Последние новости
Порошенко назвал условия переговоров с Путиным Трамп захотел очистить Венесуэлу от российских военных Медведев назвал самые слабые регионы России
Комментарии91
Рынки , Видео , ОПЕК
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Saudi Aramco купит долю в Sabic за $69 млрд
Неудачный ремонт обошелся россиянину в 56 млн рублей1
«Дания остановила „Севпоток — 2“? Чему радуются на Украине41
В США оценили траты на поднятие Венесуэлы2
Дания высказалась об отказе от «Северного потока-2»1
Видео
Германия назвала сроки отказа от российского газа
Экономика
Киев потребовал от России компенсацию за газ
Экономика
Украина нашла способ избежать газового коллапса
Экономика
Вводим мораторий. Власти сделали сигнал бизнесу
Компании
«Это серьезнейшая война»: Россия о законе против газа
Экономика
Силуанов придумал, как увеличить пенсии на 20%
Личный счет
«Северный поток-2» пригрозили остановить
Экономика Статьи
Рубль отреагировал на решение ЦБ по ключевой ставке
Рынки
Россия приняла решение по транзиту газа через Украину
Экономика
Сделан пессимистический прогноз после ухода Назарбаева
Экономика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение