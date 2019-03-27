Американскую нефть отказались покупать из-за низкого качества

Южнокорейские нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) отказались закупать американскую сырую нефть из-за примесей, которые могут снизить качество производимого ими топлива. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

Речь идет о нефти с месторождения Eagle Ford на юге Техаса. Партии, закупленные южнокорейскими заводами SK Innovation Co. и Hyundai Oilbank Co., были перепроданы BP Plc. Также как минимум один груз был перенаправлен в Китай, где затем был приобретен независимым НПЗ Sinochem Hongrun Petrochemical, у которого другие требования к качеству сырья.

Причиной загрязнения нефти стало устройство нефтяной инфраструктуры в США. В процессе транспортировки от месторождения к танкерам нефть разных типов проходит одни и те же трубопроводы, резервуары и экспортные терминалы.

«Разные типы сырой нефти проходят один и тот же путь доставки от сланцевых месторождений в Техасе до Северной Дакоты. Она может оказаться загрязненной еще до того, как ее доставят в Азию — регион, лидирующий в мире по потреблению нефти», — поясняет агентство.

Хотя нефть проходит аналогичный путь при транспортировке на Ближнем Востоке, там риск загрязнения сырья меньше, поскольку под каждый сорт, как правило, создана собственная инфраструктура.