Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
65.12
$
65.30
73.15
73.37
Прогноз
10.06 – 17.06
$
66.02
74.63
Индексы и котировки Brent
61.07
–0.33 Золото
1336.10
+0.10 РТС
1316.21
–0.05
Динамика валют
EUR / USD
06.06
1.1234
+0.0083
22.05
1.1151
03.06
23.05
12.05

Почему дорожает мобильная связь? 

BFM.RU + ещё 2 1 час назад
Цены выросли из-за отмены роуминга и увеличения ставки НДС, заключили в агентстве Content Review. Гендиректор агентства TelecomDaily Денис Кусков с этим не согласен: по его мнению, гораздо больший вклад в повышение тарифов на мобильную связь внес «закон Яровой»
Цены на мобильную связь выросли на 3% из-за отмены роуминга и увеличения ставки НДС. Об этом пишет газета «Коммерсантъ» со ссылкой на исследование информационно-аналитического агентства Content Review.
Так, за пять месяцев с декабря прошлого года стоимость минимального пакетного тарифа в среднем увеличилась на 7 рублей до 262 в месяц.
В топ регионов с самой доступной мобильной связью для населения вошли в основном северные регионы России: Ямало-Ненецкий и Ханты-Мансийский автономные округа, Сахалинская и Магаданская области. Наименее доступная связь на Кавказе: в Ингушетии, Кабардино-Балкарии, Дагестане, Чечне и Карачаево-Черкесии.
Генеральный директор аналитического агентства TelecomDaily Денис Кусков считает данные агентства грубым обобщением.
— Цены росли и до этого, про не напрямую повышением тарифных планов, а путем пересаживания абонентов с архивных, старых тарифных планов на пакетные тарифы, где включено больше услуг, но и больше стоимость. На самом деле данное сообщение носит не совсем корректный характер, особенно то, что это произошло из-за отмены роуминга, потому что роумингом занимались последние полтора года, а речь идет о последних четырех месяцах. Опять же, если сравнивать минимальный пакет, минимальным пакетом в России пользуются отчасти только 20% населения, а на других тарифных планах были и уменьшения стоимостных характеристик. Поэтому очень много вопросов к результатам. Когда мы говорим о России в целом, эта цифра ничего показывает конкретному человеку в Москве или в других регионах. Есть регионы, где цены понижались, есть регионы, где они повышались более чем на 3%. Все зависит от конкретной ситуации в том или ином регионе.
— Какова доля отмены национального роуминга в том, что цены меняются?
— Прямого повышения тарифов от отмены роуминга, как, допустим, было при повышении НДС, не было. Кроме роуминга операторы вкладывают сейчас значительные инвестиции в исполнение «закона Яровой», это гораздо большие деньги, чем, допустим, компании теряли на отмене роуминга.
— Что-нибудь уже понятно, сколько все-таки «закон Яровой» стоит на самом деле?
— Пока непонятно, каждый год будет идти увеличение по стоимости и по объему хранения информации, это поэтапное внедрение закона. Мы проводили в ноябре прошлого года исследование, в котором опрашивали 100 владельцев бизнеса широкополосного доступа в интернет. Они говорили, что в течение 2019 года будет повышение цен примерно на 8-15% на услуги связи, что мы, я думаю, увидим в течение всего этого года.
— Кто оплачивает крымский роуминг сейчас?
— На самом деле есть такая двоякая информация. Вроде в законе, подписанном Медведевым, говорится о том, что Республика Крым и Севастополь вошли в общую зону. С другой стороны, мы получаем SMS от операторов, где четко написано: действует на территории РФ кроме Крыма и Севастополя. Поэтому пока, по большому счету, их оплачивает абонент и не всегда по одинаковым тарифным планам.
Внутрисетевой роуминг в России отменен с 1 июня. Теперь операторы не взимают дополнительную плату при звонках в других регионах. Также с начала месяца стали бесплатными входящие звонки за рубежом.
BFM.RU: последние новости
Кубанский суд возмутила картина «Сдирание кожи с продажного судьи» «Газпром» вырвался в лидеры по капитализации Сечин заявил об ускорении падения нефтедобычи из-за санкций
Комментарии1
Рынки , Видео , Статьи , Экономика , Денис Кусков , Газета "Коммерсантъ"
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Раскрыты данные о самой маленькой квартире Москвы
Силуанов поставил под сомнение важность стабильности
Кудрин призвал сделать Росстат независимым
Сечин предложил «вернуть рынку былое величие»1
Воробьев заключил новое инвестиционное соглашение
Видео
03:31
В Грузии похвастались выгодой от российского угля
Компании
02:12
Регионы проигнорировали указ Путина по зарплатам
Личный счет
01:46
«ОПЕК, Россия тебе больше не друг»
Экономика Рынки
01:18
Нефть рухнула ниже психологической отметки
Рынки Недвижимость
04:30
Месть за Huawei: Китай наносит США ответный удар
Компании
02:34
Россельхознадзор решил судьбу «подарков» из-за границы
Экономика
01:01
В Кремле высказались о падении доходов россиян
Личный счет
00:58
Чайка разгромил авиацию
Компании Статьи
01:00
Россиян утопят в наличности
Экономика Статьи
01:15
Все будет только хуже: Россия вползает в рецессию
Экономика Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение