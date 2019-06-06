Почему дорожает мобильная связь?

Цены выросли из-за отмены роуминга и увеличения ставки НДС, заключили в агентстве Content Review. Гендиректор агентства TelecomDaily Денис Кусков с этим не согласен: по его мнению, гораздо больший вклад в повышение тарифов на мобильную связь внес «закон Яровой»

Цены на мобильную связь выросли на 3% из-за отмены роуминга и увеличения ставки НДС. Об этом пишет газета «Коммерсантъ» со ссылкой на исследование информационно-аналитического агентства Content Review.

Так, за пять месяцев с декабря прошлого года стоимость минимального пакетного тарифа в среднем увеличилась на 7 рублей до 262 в месяц.

В топ регионов с самой доступной мобильной связью для населения вошли в основном северные регионы России: Ямало-Ненецкий и Ханты-Мансийский автономные округа, Сахалинская и Магаданская области. Наименее доступная связь на Кавказе: в Ингушетии, Кабардино-Балкарии, Дагестане, Чечне и Карачаево-Черкесии.

Генеральный директор аналитического агентства TelecomDaily Денис Кусков считает данные агентства грубым обобщением.

— Цены росли и до этого, про не напрямую повышением тарифных планов, а путем пересаживания абонентов с архивных, старых тарифных планов на пакетные тарифы, где включено больше услуг, но и больше стоимость. На самом деле данное сообщение носит не совсем корректный характер, особенно то, что это произошло из-за отмены роуминга, потому что роумингом занимались последние полтора года, а речь идет о последних четырех месяцах. Опять же, если сравнивать минимальный пакет, минимальным пакетом в России пользуются отчасти только 20% населения, а на других тарифных планах были и уменьшения стоимостных характеристик. Поэтому очень много вопросов к результатам. Когда мы говорим о России в целом, эта цифра ничего показывает конкретному человеку в Москве или в других регионах. Есть регионы, где цены понижались, есть регионы, где они повышались более чем на 3%. Все зависит от конкретной ситуации в том или ином регионе.

— Какова доля отмены национального роуминга в том, что цены меняются?

— Прямого повышения тарифов от отмены роуминга, как, допустим, было при повышении НДС, не было. Кроме роуминга операторы вкладывают сейчас значительные инвестиции в исполнение «закона Яровой», это гораздо большие деньги, чем, допустим, компании теряли на отмене роуминга.

— Что-нибудь уже понятно, сколько все-таки «закон Яровой» стоит на самом деле?

— Пока непонятно, каждый год будет идти увеличение по стоимости и по объему хранения информации, это поэтапное внедрение закона. Мы проводили в ноябре прошлого года исследование, в котором опрашивали 100 владельцев бизнеса широкополосного доступа в интернет. Они говорили, что в течение 2019 года будет повышение цен примерно на 8-15% на услуги связи, что мы, я думаю, увидим в течение всего этого года.

— Кто оплачивает крымский роуминг сейчас?

— На самом деле есть такая двоякая информация. Вроде в законе, подписанном Медведевым, говорится о том, что Республика Крым и Севастополь вошли в общую зону. С другой стороны, мы получаем SMS от операторов, где четко написано: действует на территории РФ кроме Крыма и Севастополя. Поэтому пока, по большому счету, их оплачивает абонент и не всегда по одинаковым тарифным планам.

Внутрисетевой роуминг в России отменен с 1 июня. Теперь операторы не взимают дополнительную плату при звонках в других регионах. Также с начала месяца стали бесплатными входящие звонки за рубежом.