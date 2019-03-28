Курс доллара: валюте пророчат резкий рост

Ведущий аналитик компании «ФинИст» Андрей Перекальский заявил, что на этой неделе российская валюта ослабнет до 65-65,20 к доллару и 73,30 рубля к евро и продолжит падение во втором квартале 2019 года. Об этом пишет «Российская газета».

Эксперт рассказал о трех факторах, которые могут привести к падению национальной валюты до 75 рублей за доллар и 77-78 рублей за евро.

Первым фактором Перекальский назвал риск введения санкций США, направленных против российского госдолга. В таком случае иностранные спекулянты начнут массово выводить капитал, а курсы закрепятся на уровне в 70 рублей за доллар и 75 рублей за евро.

Вторым риском, по мнению аналитика, является падение нефтяных цен до 54-55 долларов за баррель WTI. На ценах может сказаться избыточное предложение на фоне падающего спроса. Это дополнительно ослабит российскую валюту на 1,5 рубля к доллару и на рубль к евро.

Третья угроза, по версии эксперта, заключается в итогах американо-китайских торговых переговоров: если они закончатся провалом, торговые войны возобновятся с новой силой и приведут к массовому оттоку капитала с развивающихся рынков. Из-за этого российская валюта упадет еще на два рубля к доллару и на рубль к евро.

Перекальский подчеркнул, что факторы, поддерживавшие рубль с начала года, выдохлись: спрос на высокодоходные и рисковые активы упал, цены на нефть начали снижаться, а влияние налогового периода закончилось.

В начале января рубль дорожал благодаря профициту торгового баланса по итогам 2018 года и росту цен на нефть. К середине месяца доллар подешевел до 66,68 рубля, а евро опустился до 76 рублей впервые с 18 декабря.