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Цены на нефть снижаются
RT на русском
1 час назад
Фото:
globallookpress.com
Комментарии
Мировые цены на нефть снижаются. Об этом свидетельствуют данные торгов.
Майские фьючерсы на нефть WTI подешевели на 0,40%, составив $59,17 за баррель.
Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в мае упали на 0,27% — до $67,65 за баррель.
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