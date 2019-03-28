Цены на нефть снижаются

Мировые цены на нефть снижаются. Об этом свидетельствуют данные торгов.

Майские фьючерсы на нефть WTI подешевели на 0,40%, составив $59,17 за баррель.

Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в мае упали на 0,27% — до $67,65 за баррель.