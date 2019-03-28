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Курс доллара: рубль снижается в начале торгов к доллару и евро 

RT на русском 5 часов назад
Фото: РИА Новости
На открытии торгов 28 марта рубль снижается к доллару и евро. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.
Курс доллара вырос на 3 копейки — до 64,86 рубля.
Курс евро повысился на 8 копеек и составил 72,98 рубля.
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