Курс доллара: рубль снижается в начале торгов к доллару и евро

На открытии торгов 28 марта рубль снижается к доллару и евро. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи. Курс доллара вырос на 3 копейки — до 64,86 рубля. Курс евро повысился на 8 копеек и составил 72,98 рубля.