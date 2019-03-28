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ЦБ: валютный рынок России среди развивающихся стран наименее подвержен колебаниям 

ТАСС + ещё 1 5 часов назад
Фото: РИА Новости
Российский валютный рынок демонстрирует наибольшее спокойствие по сравнению с остальными рынками развивающихся стран на фоне недавней волатильности. Такое мнение высказала журналистам первый зампред Банка России Ксения Юдаева в кулуарах Международного финансово-банковского форума.
"Вчера было достаточно сильное движение на рынках развивающихся стран, на самом деле рубль был одной из наименее затронутых этим движением валют. Вчера, я так понимаю, еще были некоторые события в Турции, которые могли повлиять на настрой инвесторов. Но российский рынок демонстрирует наибольшее спокойствие по сравнению со всеми остальными на этом фоне", — сказала она.
По данным Московской биржи, рубль на торгах 27 марта ослаб по отношению к основным мировым валютам. Так, к окончанию основной сессии доллар вырос на 0,8%, вплотную подойдя к отметке в 65 рублей, евро прибавил 0,6%, торгуясь чуть выше 73 рублей. Также дешевели валюты развивающихся стран.
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Комментарии
Рынки , Ксения Юдаева , Центральный банк России
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