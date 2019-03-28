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Курс доллара: Банк России повысил курсы доллара и евро 

News.ru 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Официальный курс доллара на 29 марта, согласно данным Банка России, вырос на 20,87 копейки, составив 64,8012 рубля (64,5925 рубля на 28 марта). Курс евро увеличился на 17,02 копейки — до 72,8884 рубля (72,7182 рубля на 28 марта).
Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам, возросла на 19,13 копейки, составив 68,4404 рубля.
Как ранее писал News.ru, некоторые крупные игроки рынка ставят на падение рубля. Из аналитического обзора Райффайзенбанка следует, что сужение коротких базисных спредов до близких к минимальным величин может свидетельствовать о ставке крупных игроков на падение рубля. Аналитики банка отмечают, что участники рынка готовы прибегать к дорогому рублёвому фондированию для поддержания валютной позиции против российской валюты.
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