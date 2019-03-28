Курс доллара: Банк России повысил курсы доллара и евро

Официальный курс доллара на 29 марта, согласно данным Банка России, вырос на 20,87 копейки, составив 64,8012 рубля (64,5925 рубля на 28 марта). Курс евро увеличился на 17,02 копейки — до 72,8884 рубля (72,7182 рубля на 28 марта).

Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам, возросла на 19,13 копейки, составив 68,4404 рубля.