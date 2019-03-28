Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
72.58
$
65.05
73.15
65.75
Прогноз
01.04 – 08.04
$
63.68
72.63
Индексы и котировки Brent
67.08
+0.00 Золото
1306.64
–0.08 РТС
1206.94
+0.12
Динамика валют
EUR / USD
28.03
1.1232
–0.0092
13.03
1.1324
25.03
14.03
03.03

Курс доллара: рубль взял курс на дно 

News.ru + ещё 1 2 часа назад
Фото: Reuters
Рубль может упасть до 71 за доллар, если США введут новые санкции против России. Такое мнение высказал стратег Danske Якоб Кристенсен. По мнению аналитика, курсу рубля не поможет ни подорожание нефти, ни слабость доллара.
«Вероятность того, что законопроект группы сенаторов США станет законом до выборов в 2020 году все ещё превышает 50%», — цитирует его Bloomberg.
По словам эксперта, учитывая риски будущих мер Вашингтона против РФ, рубль уже через месяц будет стоить 66,10 за доллар, а через год этот показатель достигнет 71.
Ранее, как писал News.ru, Банк России повысил курсы доллара и евро. Американская валюта выросла на 20,87 копейки, составив 64,8012 рубля (64,5925 рубля на 28 марта). Курс евро подскочил на 17,02 копейки — до 72,8884 рубля (72,7182 рубля на 28 марта).
News.ru: последние новости
Банк России повысил курсы доллара и евро На бирже будут торговать мемами Доллар стремится к уровню 65 рублей
Рынки , Центральный банк России , Bloomberg , Евро , Доллар
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россия решила закупать газ за рубежом1
Курс рубля неожиданно расстроил россиян130
Нефть и банки: кому на Руси жить хорошо
Россияне пожаловались на экономику страны8
«Ведут себя неразумно»: как россияне покупают доллары62
Видео
Америка наносит удар: чем ответит Россия
Экономика Статьи
Германия назвала сроки отказа от российского газа
Экономика
Курс рубля неожиданно расстроил россиян
Рынки
Киев потребовал от России компенсацию за газ
Экономика
Украина нашла способ избежать газового коллапса
Экономика
Вводим мораторий. Власти сделали сигнал бизнесу
Компании
«Это серьезнейшая война»: Россия о законе против газа
Экономика
Силуанов придумал, как увеличить пенсии на 20%
Личный счет
«Северный поток-2» пригрозили остановить
Экономика Статьи
Рубль отреагировал на решение ЦБ по ключевой ставке
Рынки
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение