Курс доллара: рубль взял курс на дно

Рубль может упасть до 71 за доллар, если США введут новые санкции против России. Такое мнение высказал стратег Danske Якоб Кристенсен. По мнению аналитика, курсу рубля не поможет ни подорожание нефти, ни слабость доллара.

«Вероятность того, что законопроект группы сенаторов США станет законом до выборов в 2020 году все ещё превышает 50%», — цитирует его Bloomberg.

По словам эксперта, учитывая риски будущих мер Вашингтона против РФ, рубль уже через месяц будет стоить 66,10 за доллар, а через год этот показатель достигнет 71.