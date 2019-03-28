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Биржи АТР закрылись в основном снижением на страхах рецессии 

Прайм 2 часа назад
Фото: globallookpress.com
Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) завершили торги в четверг в основном на отрицательной территории, внимание инвесторов вновь приковано к динамике доходности казначейских облигаций США, свидетельствуют данные торгов.
По итогам торгов индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снизился на 0,92%, до 2994,94 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 0,9%, до 1639,72 пункта. Гонконгский индекс Hang Seng Index вырос на 0,16%, до 28775,21 пункта, южнокорейский KOSPI потерял 0,82%, опустившись до 2128,1 пункта. Австралийский S&P/ASX 200 поднялся на 0,65%, до отметки в 6176,1 пункта. Японский Nikkei 225 снизился на 1,61%, до 21033,76 пункта.
Доходность 10-летних казначейских бумаг США упала до минимума за 15 месяцев в среду, — до отметки в 2,381%. При этом кривая доходности гособлигаций США по-прежнему находится в инверсированном состоянии, когда доходности долгосрочных бумаг оказываются меньше краткосрочных, что считается сигналом к скорому началу рецессии.
"Инвесторы все больше склоняются к уходу от риска и переходят на надежные активы, распродавая циклические ценные бумаги", — сказал старший стратег Mizuho Securities Нобухико Курамочи (Nobuhiko Kuramochi), мнение которого приводит агентство Рейтер.
При этом инвесторы продолжали ожидать новостей по поводу торговых переговоров США и Китая. Торговый представитель США Роберт Лайтхайзер и министр финансов Стивен Мнучин посетят Китай 28-29 марта, где совместно с китайским вице-премьером Лю Хэ проведут восьмой раунд торговых переговоров.
"Лайтхайзер и лично я рады возвращению в Пекин, и мы с нетерпением ждем продуктивных встреч", — заявил министр финансов Мнучин в отеле в китайской столице.
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Рынки , Reuters
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