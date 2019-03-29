Россия разбогатеет на арктической нефти

В ближайшие шесть лет инвестиции в российскую экономику в Арктике принесут вдвое больше прибыли благодаря спросу на нефть. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя России в Арктическом Совете Николая Корчунова.

По его словам, у России самая масштабная экономическая программа в Арктике в мире.

«Капиталовложения в российскую экономику [в Арктике] до 2025 года могут превысить 86 миллиардов долларов», — заявил он, отметив, что эта цифра продолжит расти.

Инвестиционные программы России в арктические регионы могут принести экономике страны около 210 миллиардов долларов. При этом, по словам Корчунова, на развитие инфраструктуры Арктики требуется примерно один миллиард долларов.

Инвестиции связаны со спросом на полезные ископаемые. Как сообщил собеседник агентства со ссылкой на данные экспертов, во второй половине XXI века разработка месторождений переместится в Арктику, и объемы добычи нефти там будут сопоставимы с объемами в Персидском заливе.

Корчунов добавил, что к 2030 году объем российского ВВП в Арктике может превысить 500 миллиардов долларов.

«На арктические регионы в стране приходится около 10 процентов ВВП и почти 20 процентов российского экспорта», — пояснил он.

В феврале сообщалось, что развитием Арктики займется специальное министерство Дальнего Востока и Арктики. Ведомству поручено заняться выработкой государственной политики и законодательным регулированием в арктическом регионе.