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Трамп вновь призвал ОПЕК увеличить добычу нефти 

ТАСС + ещё 6 4 часа назад
Фото: Reuters
Президент США Дональд Трамп вновь призвал ОПЕК увеличить добычу нефти, заявив, что ее цена поднялась слишком высоко. Об этом он написал в среду на своей странице в Twitter.
"Очень важно, чтобы ОПЕК увеличила добычу нефти, — заявил американский лидер. — Мировые рынки нестабильны, цена нефти становится слишком высокой".
Цена фьючерса на нефть марки WTI на 15:45 мск составляет $58,58 за баррель, цена фьючерса на нефть марки Brent, в свою очередь, составляет $66,99 за баррель.
Трамп неоднократно за последний год призывал ОПЕК воздержаться от мер по поддержанию цен на нефть.
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Рынки , Экономика , Дональд Трамп , ОПЕК
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