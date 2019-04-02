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Цены на нефть поднялись из-за угрозы санкций США 

360tv.ru + ещё 53 3 часа назад
Фото: РИА Новости
Цены на нефть обновили свой максимум за год. Скачок обусловлен намерением Вашингтона ввести новые санкции против Ирана и закрытием основного экспортного терминала Венесуэлы. Об этом сообщило агентство Reuters.
Исследование, проведенное изданием, показало, что поставки нефти странами ОПЕК достигли в марте четырехлетнего минимума. Положительные результаты показывают США и Китай.
На торгах во вторник нефть марки Brent подорожала на 0,4% — до 69,27 доллара за баррель. Ранее ее стоимость равнялась 69,29 доллара, что стало новым максимумом 2019 года.
Фьючерсы на американскую нефть WTI поднялись в цене на 28 центов, или на 0,5%. Она торгуется сейчас за 61,87 доллара за баррель. Цена на нее достигала 61,89 доллара, тоже максимальной в наступившем году.
В понедельник президент США Дональд Трамп заявил, что Белый дом рассматривает введение дополнительных санкций против Ирана. Нацелены они будут на ранее не затронутые области экономики государства.
По словам чиновника из администрации американского лидера, США едва ли снимут санкционные ограничения в отношении экспорта иранской нефти группе из восьми импортеров. Срок действия этих мер истекает в следующем месяце.
Свою деятельность прекратил и терминал по экспорту сырой нефти в Венесуэле. Ему не хватило электроэнергии на фоне продолжительного блэкаута в стране.
Опрос Reuters показал, что сокращение добычи нефти со стороны ОПЕК привело к снижению предложений до четырехлетнего минимума.
Саудовская Аравия поставила даже меньше, чем предполагает договор ОПЕК. Производство нефти в Венесуэле сократилось из-за санкций США и отключений электроэнергии.
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Комментарии
Рынки , Дональд Трамп , ОПЕК , Reuters
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