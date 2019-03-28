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Рубль перестал зависеть от нефти 

Lenta.ru + ещё 1 4 часа назад
Стоимость нефти в ближайшие несколько месяцев может вырасти до 80 долларов за баррель из-за дефицита на рынке, однако это почти не отразится на рубле и приведет к незначительному укреплению национальной валюты — до 62-63 рублей за доллар. Об этом говорится в докладе НИУ ВШЭ «Комментарии о государстве и бизнесе», который есть в распоряжении редакции «Ленты.ру».
В начале 2019 года цены на нефть уже выросли до 68 долларов за баррель из-за дефицита на рынке. Причиной этого стало ограничение добычи нефти странами ОПЕК+, снижение добычи в Иране из-за санкций США и в Венесуэле — из-за затяжного кризиса в стране. Дальнейший рост дефицита нефти может подтолкнуть цены еще выше в ближайшие месяцы, считают аналитики. Рост цен способствовал укреплению в марте российской валюты до 64 рублей за доллар против почти 70 рублей в конце декабря 2018 года.
«В то же время эластичность курса по нефти в последние годы снизилась из-за влияния западных санкций и политики Банка России», — отмечается в докладе.
Возобновление Минфином в 2019 году покупок валюты на внутреннем рынке в рамках реализации бюджетного правила не позволит нацвалюте укрепиться выше уровня 62 рублей за доллар, поясняют специалисты ВШЭ. Согласно докладу, также маловероятно, что высокий уровень цен на нефть продержится долго, поскольку добыча в Иране и Венесуэле не будет падать бесконечно, а страны ОПЕК+ могут отказаться от соглашения по ограничению добычи нефти.
Банк России начал покупать валюту для Минфина на внутреннем рынке в рамках бюджетного правила в феврале 2017 году. Согласно этому правилу, Минфин направляет на покупку иностранной валюты дополнительные доходы от более высокой по сравнению с заложенной в бюджете цены на нефть (в бюджете заложена ее стоимость на уровне 40 долларов). Из-за колебаний на рынке в августе 2018 года исполнению этого бюджетного правила было приостановлено. Их возобновили в январе 2019 года.
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Рынки , Видео , Экономика , ВШЭ , Минфин , Центральный банк России , Lenta.ru
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