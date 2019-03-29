Выборы в Турции и на Украине могут укрепить доллар

В предстоящие выходные пройдут выборы в Турции (в органы местного самоуправления) и на Украине (президентские), которые способны вызвать новую волну нервозности на мировых площадках и привести к ослаблению курсов национальных валют этих стран, указывает аналитик FxPro Александр Купцикевич

Так, лира уже теряет позиции, несмотря на повышение процентных ставок и взятие валютного рынка под контроль в преддверии выборов, продемонстрировав накануне одно из самых резких внутридневных ослаблений с сентября 2018 года, говорит эксперт.

На Украине напряженность вокруг гривны может сохраняться вплоть до вероятного второго тура выборов и даже некоторое время после него, допускает Купцикевич.

Итоги первого тура выборов на Украине вряд ли смогут в существенной мере транслироваться в динамику российской валюты, а вот рост волатильности курса лиры, как реакции на выборный процесс в стране, может приводить к определенным каскадным движениям валют развивающихся рынков и, в частности, рубля, считает главный аналитик "БКС Премьер" Антон Покатович.

По его оценке, на следующей неделе рыночные опасения могут продолжить свой рост. Триггером может стать очередное отсутствие конкретики по торговым переговорам между США и Китаем в условиях, когда дата встречи глав государств пока так и не определена. Аналогичное воздействие на рынки может оказывать и реализация негативного сценария по выходу Великобритании из Евросоюза , говорит Покатович.

По мнению аналитика, рублю на следующей неделе будет сложно удержаться от падения, поскольку завершится налоговый период, серьезно повышавший спрос на российскую валюту.

Снижение рубля на следующей неделе может продолжиться, ожидаемая динамика курса — 65-66,5 рубля за доллар, прогнозирует Покатович.

Фактором усиления негативного воздействия на российские активы может стать очередной раунд "обмена вежливостями" между Россией и США по ситуации в Венесуэле, добавляет аналитик.